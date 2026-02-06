Segunda, 09 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Eduardo Leite e Gabriel Souza entregam mais 277 escrituras da extinta Cohab em Rio Grande e Pelotas

O governador Eduardo Leite e o vice-governador, Gabriel Souza, entregaram, nesta sexta-feira (6/2), 277 escrituras de imóveis adquiridos da extinta...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/02/2026 às 20h31
Eduardo Leite e Gabriel Souza entregam mais 277 escrituras da extinta Cohab em Rio Grande e Pelotas
Mutirões do Projeto Terra já entregaram mais de 1.400 escrituras em todo o Estado -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite e o vice-governador, Gabriel Souza, entregaram, nesta sexta-feira (6/2), 277 escrituras de imóveis adquiridos da extinta Companhia de Habitação Popular (Cohab), em Rio Grande e Pelotas. A ação integra o Projeto Terra – Eu Sou Cohab, parceria entre governo com diversas instituições estaduais e garante segurança jurídica a famílias que aguardavam regularização fundiária há décadas.

Ao entregar os documentos para as famílias, Leite falou sobre o impacto da ação. “Existem ações de governo que não são aparentes, mas que impactam profundamente a vida das pessoas. Aqui estamos diante de uma delas. Essas escrituras são a parte final de todo um processo. Não são só papéis assinados e registrados em cartório, são a segurança dessas famílias que, a partir disso, passam a ter garantida a sua propriedade. A escritura permite que os imóveis possam ser deixados como herança, possam ser até mesmo vendidos ou usados como garantia em financiamentos. Que esse momento seja o marco de uma nova situação no lar dessas famílias, dando a elas mais segurança para sonhar novos sonhos”, disse.

"Essas escrituras são a segurança dessas famílias que passam a ter garantida a sua propriedade", disse Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

As entregas são resultado dos mutirões do Projeto Terra - Eu Sou Cohab, realizados em parceria entre a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), o Tribunal de Justiça (TJ/RS), Ministério Público (MP/RS), Procuradoria-Geral do Estado (PGE/RS), Defensoria Pública (DPE/RS), Comando Militar do Sul, Colégio Notarial do Brasil – Seção RS, Colégio Registral do RS e Instituto de Registro Imobiliário do Rio Grande do Sul. No total, 1.274 escrituras serão entregues em nove municípios até final de fevereiro.

Integração entre Estado e Judiciário

O vice-governador destacou a ação integrada do Estado com o Judiciário para garantir a regularização fundiária. “Essas pessoas moram há anos, muitas vezes décadas, nas suas casas, nesses territórios, e não têm a propriedade formal dos imóveis, apenas a posse. Como é uma área pública do Estado, estamos trabalhando junto com o Poder Judiciário, com os cartórios nesse chamado Projeto Terra, fornecendo essas escrituras. É um programa muito bonito e vemos a emoção das famílias quando recebem a escritura, o que faz valer a pena todo esse esforço”, destacou.

O titular da Sehab, Bruno Silveira, destacou o significado dessas entregas. "A escritura do imóvel é a segurança jurídica dos mutuários. Dentro do objetivo de proteger as pessoas em primeiro lugar, com o projeto Terra - Eu sou Cohab, garantimos a segurança habitacional a essas pessoas que aguardam há tantos anos. É um avanço importante do Estado na Regularização Fundiária."

Em Rio Grande, 140 famílias dos bairros Parque Marinha e Cohab I, II e IV, receberam as escrituras dos imóveis, em cerimônia no auditório do instituto Federal (IFRS), em Rio Grande. O trabalho busca regularizar mais de 2 mil imóveis adquiridos por meio da Cohab RS.

Já em Pelotas, mutuários de 137 imóveis, receberam suas escrituras em evento no Paço Municipal, no centro da cidade.

O Projeto Terra – Eu Sou Cohab

O Projeto Terra: Eu sou Cohab foi desenvolvido pelo Poder Judiciário por meio do TJ/RS e teve a adesão da Sehab, visando à regularização fundiária dos imóveis que ainda estão registrados em nome da Cohab e que necessitam ser transferidos aos respectivos mutuários.

Foram realizados mutirões de regularização em 12 municípios que concentram mais de 30,8 mil imóveis aptos à escrituração, o que representa mais da metade do passivo total. Nos mutirões em Alvorada, Bagé, Canoas, Guaíba, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Santana do Livramento e Uruguaiana, com o apoio de servidores da Sehab, das prefeituras e dos diversos órgãos parceiros, além da atuação dos cartórios e tabelionatos locais, foram prestados os serviços necessários para a emissão da autorização de escritura — primeiro passo para que o mutuário possa comparecer ao cartório e lavrar a escritura definitiva.

Cohab RS

A Sehab tem a atribuição de reduzir o passivo imobiliário da extinta Cohab, visando a regularização do seu patrimônio, e administrar a carteira habitacional do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (Ipergs).

Desde dezembro de 2023, há um trabalho para agilizar e otimizar o processo de concessão de escrituras, certidões de propriedade e liberação de hipotecas dos mutuários da Cohab e do Ipergs. Desde então, foram finalizados 1.497 processos.

Texto: Liandro Lindner/Ascom Sehab
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 9 horas

Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado

Parlamentar teve um episódio de mal-estar, com quadro de desidratação

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 10 horas

Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas

Foram registrados alagamentos e deslizamentos em várias cidades

 © José Cruz/Agência Brasil
Geral Há 15 horas

Carnaval requer prevenção de acidentes com rede elétrica, diz Abradee

Contato com fios e instalações irregulares podem provocar mortes

 -
Fazenda Há 16 horas

Boletim do governo do Estado aponta que indústria de transformação do RS fechou 2025 com alta de 1,4% no volume de vendas

A indústria de transformação do Rio Grande do Sul teve um crescimento de 1,4% no volume de vendas (quantidade de produtos comercializados) em 2025,...

 -
Planejamento Há 16 horas

Obras para revitalização do Estaleiro Naval de Triunfo estão na Agenda Celic da semana

A contratação de uma empresa especializada em serviços de engenharia para confecção de projetos para a revitalização do Estaleiro Naval de Triunfo,...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
18° Sensação
1.13 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h14 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Terça
35° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
34° 18°
Sexta
35° 19°
Sábado
31° 19°
Últimas notícias
Internacional Há 3 horas

Socialista Antônio Seguro é eleito presidente de Portugal
Geral Há 9 horas

Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado
Geral Há 10 horas

Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas
Economia Há 10 horas

Move Brasil já liberou quase R$ 2 bilhões em um mês
Esportes Há 12 horas

Bad Bunny, vencedor do Grammy e crítico de Trump, canta no Super Bowl

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 0,00%
Euro
R$ 6,16 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 391,435,01 +0,70%
Ibovespa
182,949,78 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6948 (07/02/26)
03
21
32
46
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3608 (07/02/26)
02
05
06
08
09
11
14
16
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2885 (06/02/26)
00
10
13
14
18
27
32
42
43
44
49
52
55
60
61
69
73
76
81
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2922 (06/02/26)
18
33
34
35
39
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias