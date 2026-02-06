Segunda, 09 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pré-Carnaval de SP tem blocos de Ivete, Calvin Harris e Luísa Sonza

Emicida e Maria Rita estarão no Quintal dos Prettos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/02/2026 às 16h37

Neste sábado (7) e domingo (8) os blocos invadem as ruas de São Paulo em desfiles que fazem parte do Pré-Carnaval 2026. A folia contempla todas as regiões da capital, com atrações que exploram diferentes gêneros musicais.

Entre os destaques estão nomes conhecidos como Ivete Sangalo (foto), Calvin Harris, Luísa Sonza e Emicida.

O principal destaque do sábado é o bloco de Ivete Sangalo. A cantora baiana se apresenta pela primeira vez no carnaval de São Paulo e traz uma seleção de músicas contemplando o pagode, axé e funk.

Os foliões poderão curtir o bloco ao som do novo lançamento da artista - Vampirinha - e os sucessos do último carnaval, como Macetando e Energia de Gostosa . O bloco da Ivete desfila no Parque Ibirapuera, com início da concentração às 9h e dispersão às 13h.

Ao trabalhar com o forró, Mariana Aydar apresenta um bloco no Ibirapuera. A dona de Te Faço um Cafuné e Preciso Do Teu Sorriso entra na folia com o tema Viva Pernambuco , capital do gênero que define a carreira da artista. O bloco começa às 11h.

Na Vila Olímpia, Tiago Abravanel e Wanessa Camargo animam o Bloco do Abrava. Com concentração às 11h, os cantores apresentam músicas clássicas do carnaval, como machadinha e axé.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Domingo

O domingo traz o DJ de música eletrônica Calvin Harris, na Consolação, às 11h. O escocês é famoso pelas colaborações com grandes artistas da música, como Rihanna, no sucesso das rádios We Found Love e Dua Lipa, com One Kiss . Também integram o bloco o cantor de sofrência Zé Vaqueiro e o vocalista da banda Aviões do Forró , Xand Avião.

Em Santo Amaro, Luísa Sonza apresenta o bloco Modo Surto . A cantora gaúcha chega com o pop e o funk para a folia, e canta o sucesso Motinha 2.0 . Outros nove artistas também fazem parte do bloco: Melody, Gretchen, DJ Dennis, Felipe Amorim, Leo Foguete, Pocah, Puterrier, Viviane Batidão e Zaynaraa.

No Ibirapuera, Emicida e Maria Rita protagonizam o Bloco Quintal dos Prettos . Ele exalta o samba raiz e apresenta temas sobre ancestralidade e comunidade. A concentração está marcada para às 11h.

* Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 9 horas

Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado

Parlamentar teve um episódio de mal-estar, com quadro de desidratação

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 10 horas

Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas

Foram registrados alagamentos e deslizamentos em várias cidades

 © José Cruz/Agência Brasil
Geral Há 15 horas

Carnaval requer prevenção de acidentes com rede elétrica, diz Abradee

Contato com fios e instalações irregulares podem provocar mortes

 -
Fazenda Há 16 horas

Boletim do governo do Estado aponta que indústria de transformação do RS fechou 2025 com alta de 1,4% no volume de vendas

A indústria de transformação do Rio Grande do Sul teve um crescimento de 1,4% no volume de vendas (quantidade de produtos comercializados) em 2025,...

 -
Planejamento Há 16 horas

Obras para revitalização do Estaleiro Naval de Triunfo estão na Agenda Celic da semana

A contratação de uma empresa especializada em serviços de engenharia para confecção de projetos para a revitalização do Estaleiro Naval de Triunfo,...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
18° Sensação
1.13 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h14 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Terça
35° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
34° 18°
Sexta
35° 19°
Sábado
31° 19°
Últimas notícias
Internacional Há 3 horas

Socialista Antônio Seguro é eleito presidente de Portugal
Geral Há 9 horas

Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado
Geral Há 10 horas

Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas
Economia Há 10 horas

Move Brasil já liberou quase R$ 2 bilhões em um mês
Esportes Há 12 horas

Bad Bunny, vencedor do Grammy e crítico de Trump, canta no Super Bowl

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 0,00%
Euro
R$ 6,16 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 391,435,01 +0,70%
Ibovespa
182,949,78 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6948 (07/02/26)
03
21
32
46
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3608 (07/02/26)
02
05
06
08
09
11
14
16
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2885 (06/02/26)
00
10
13
14
18
27
32
42
43
44
49
52
55
60
61
69
73
76
81
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2922 (06/02/26)
18
33
34
35
39
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias