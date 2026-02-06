Segunda, 09 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado recebe encontro técnico do Pré-Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e da Procergs, recebe entre os dias 5 e 6 de fevereiro representantes de Estados e m...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/02/2026 às 15h12
Governo do Estado recebe encontro técnico do Pré-Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços
Sefaz e Procergs integram ações para implementar construção do sistema que fará a apuração e a distribuição do IBS -Foto: Ascom Sefaz

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e da Procergs, recebe entre os dias 5 e 6 de fevereiro representantes de Estados e municípios de todo o Brasil para um encontro técnico do Pré-Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (Pré-Cgibs). A imersão marca um momento decisivo da reforma tributária ao avançar na construção do sistema que fará a apuração e a distribuição doImposto sobre Bens e Serviços (IBS), novo tributo que substituirá impostos estaduais e municipais.

Na abertura do encontro, a secretária da Fazenda, Pricilla Santana, destacou o caráter transformador da reforma e o papel do Rio Grande do Sul nesse processo. “Hoje, a Secretaria da Fazenda, junto com a Procergs, recebe representantes do Brasil inteiro com uma das missões mais nobres que temos: construir e tirar do papel a reforma tributária. Ela tem, sobretudo, um caráter civilizatório. Vai mudar a forma como a sociedade encara a tributação, porque transparência, acesso à informação e a exigência da nota fiscal passam a ser fundamentais para que o cidadão pague menos imposto”, afirmou.

Pricilla Santana explicou ainda que o trabalho atual está concentrado em uma etapa técnica e operacional da reforma. “Estamos desenhando sistemas, definindo competências e escrevendo regimentos. A ideia é que, ao longo de 2026, tudo isso seja apresentado à sociedade brasileira e gaúcha, para que, em 2027, o sistema esteja funcionando plenamente”, disse, ao comentar que o foco do encontro da quinta-feira (5/2) foi justamente sobre a construção do módulo de distribuição do IBS.

Distribuição do imposto em pauta

O encontro reúne os grupos 6.1 e 7.1 do Pré-Cgibs, responsáveis pela temática da distribuição do IBS, um voltado à área normativa e outro à operacional-financeira. Na quinta-feira (5/2), foi apresentada a versão geral do regulamento, com destaque para os pontos já consensuados e para as questões que ainda demandam alinhamento.

O auditor-fiscal do Tesouro do Estado e gerente do módulo de distribuição do Pré-Cgibs, Paolo Martinez, destacou a importância do encontro presencial para avançar nas definições técnicas. “Nós já vínhamos trabalhando remotamente há alguns meses, mas esse encontro presencial é fundamental para avançar. A distribuição do IBS é um dos pontos mais sensíveis da reforma, porque define como os recursos serão repartidos entre Estados e municípios”, ressaltou.

Os grupos que atuam na especificação dos módulos do Sistema de Distribuição apresentaram o andamento dos trabalhos. Na sexta-feira (6/2), está prevista a elaboração e apresentação dos cronogramas de 2026, com marcos de entrega e mapeamento de riscos.

A subsecretária do Tesouro do Estado, Juliana Debaquer, também reforçou o caráter histórico da reforma tributária e a importância da cooperação entre os entes federativos. “Com a reforma tributária, a gente vive um momento histórico, muito relevante. O trabalho técnico conjunto, com equipes de várias regiões do país, é essencial para que o novo sistema seja sólido, confiável e esteja preparado para operar em escala nacional”, afirmou.

Sistema integrado e protagonismo gaúcho

O subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, destacou que o principal desafio do trabalho técnico é garantir a construção de um sistema nacional integrado, capaz de dar conta de todo o processo, da arrecadação à distribuição dos recursos. “O nosso trabalho hoje tem como missão garantir a construção de um sistema integrado, que faça todo o caminho: da apuração e arrecadação até chegar à distribuição, que é o grande desafio discutido aqui. Estamos falando de um sistema que vai repartir recursos entre Estados e municípios em todo o país”, explicou.

Segundo ele, a parceria com a empresa pública de tecnologia é um dos fatores centrais para o sucesso do projeto. “O fator de sucesso aqui se chama Procergs. Estamos trazendo nosso conhecimento técnico para ajudar a construir os sistemas que vão operacionalizar o IBS. Estados e municípios, reunidos no Comitê Gestor, precisam dessa estrutura para fazer o novo imposto funcionar”, completou.

Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 9 horas

Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado

Parlamentar teve um episódio de mal-estar, com quadro de desidratação

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 10 horas

Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas

Foram registrados alagamentos e deslizamentos em várias cidades

 © José Cruz/Agência Brasil
Geral Há 15 horas

Carnaval requer prevenção de acidentes com rede elétrica, diz Abradee

Contato com fios e instalações irregulares podem provocar mortes

 -
Fazenda Há 16 horas

Boletim do governo do Estado aponta que indústria de transformação do RS fechou 2025 com alta de 1,4% no volume de vendas

A indústria de transformação do Rio Grande do Sul teve um crescimento de 1,4% no volume de vendas (quantidade de produtos comercializados) em 2025,...

 -
Planejamento Há 16 horas

Obras para revitalização do Estaleiro Naval de Triunfo estão na Agenda Celic da semana

A contratação de uma empresa especializada em serviços de engenharia para confecção de projetos para a revitalização do Estaleiro Naval de Triunfo,...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
18° Sensação
1.37 km/h Vento
80% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h14 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Terça
35° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
34° 18°
Sexta
35° 19°
Sábado
31° 19°
Últimas notícias
Internacional Há 3 horas

Socialista Antônio Seguro é eleito presidente de Portugal
Geral Há 8 horas

Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado
Geral Há 10 horas

Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas
Economia Há 10 horas

Move Brasil já liberou quase R$ 2 bilhões em um mês
Esportes Há 11 horas

Bad Bunny, vencedor do Grammy e crítico de Trump, canta no Super Bowl

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 0,00%
Euro
R$ 6,16 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 391,051,76 +0,60%
Ibovespa
182,949,78 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6948 (07/02/26)
03
21
32
46
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3608 (07/02/26)
02
05
06
08
09
11
14
16
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2885 (06/02/26)
00
10
13
14
18
27
32
42
43
44
49
52
55
60
61
69
73
76
81
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2922 (06/02/26)
18
33
34
35
39
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias