Consulta ao PIS-Pasep 2026 já está disponível para trabalhadores

A partir desta quinta-feira (5), os trabalhadores já podem verificar se têm direito ao abono salarial PIS-Pasep 2026, referente ao ano-base 2024. A consulta pode ser realizada pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Para isso, é necessário atualizar o aplicativo, acessar o sistema com CPF e senha do portal gov.br, e selecionar a opção “Benefícios”, seguida de “Abono Salarial”, que informará se o trabalhador está habilitado para receber o valor.

Além disso, trabalhadores do setor privado podem consultar a situação do benefício e a data de pagamento pelos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

O pagamento do abono salarial terá início em 16 de fevereiro, seguindo a partir deste ano um calendário fixo. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nesta etapa serão contemplados 1,8 milhão de trabalhadores da iniciativa privada e 217,2 mil servidores públicos, com valores que variam de R$ 136 a R$ 1.621. A estimativa é de que 26,9 milhões de trabalhadores recebam o benefício em 2026, totalizando R$ 33,5 bilhões em pagamentos.

Nesta primeira fase, o abono será liberado para trabalhadores nascidos em janeiro, e os valores poderão ser sacados até 30 de dezembro de 2026, data de encerramento do calendário anual.