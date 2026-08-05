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CBF reforça paralisação das competições durante Copa Feminina em 2027

Pausa é uma das condições da Fifa para que o país receba o Mundial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/08/2026 às 21h50
CBF reforça paralisação das competições durante Copa Feminina em 2027
© José Cruz/Agência Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ratificou aos clubes, por meio de ofício, que competições profissionais organizadas pela entidade serão paralisadas durante a Copa do Mundo Feminina do ano que vem, no Brasil.

A pausa contempla os torneios femininos e as Séries A e B do Campeonato Brasileiro masculino, além das Copas do Brasil nos dois naipes. Serão 31 dias de interrupção, entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

A CBF já havia indicado a paralisação em outro ofício, encaminhado em 2024. Além disso, em outubro do ano passado, a entidade informou as agremiações sobre a interrupção das competições em meio à Copa durante a divulgação do calendário para o ciclo 2026-2029. As datas referentes à 2027 ainda serão divulgadas.

São oito cidades-sede, todas elas também selecionadas para a Copa masculina, em 2014: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Semanas antes e durante o Mundial, os estádios escolhidos ficam à disposição da Federação Internacional de Futebol (Fifa), o que inviabiliza a realização de jogos de outras competições. Essa pausa é uma das condições que o país deve observar para receber o evento .

Além disso, outros estádios e centros de treinamento foram selecionados para serem as bases das 32 seleções. Em abril, a Fifa divulgou uma relação inicial com 38 locais aprovados para receberem as equipes.

Nesta e na última temporada, a CBF também fez adaptações no calendário devido a competições internacionais masculinas. Em 2025, a interrupção da Série A do Brasileirão ocorreu entre 13 de junho e 11 de julho por conta da participação de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, realizada nos Estados Unidos.

Já em 2026, a paralisação durou cerca de 50 dias e também englobou as três divisões do Brasileirão Feminino, em razão da Copa do Mundo, disputada em Estados Unidos, Canadá e México. Apenas as Séries B, C e D masculinas seguiram com a programação normal.

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