Quinta, 06 de Agosto de 2026
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Agroamazônia triplica conversas com agente de IA

A Zenvia implementou um agente de IA para a Agro Amazônia, que transformou o WhatsApp em um canal autônomo de vendas e suporte. Na primeira semana,...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/08/2026 às 21h15
Agroamazônia triplica conversas com agente de IA
Loja Agro Amazônia/Divulgação

Em apenas uma semana, a Agro Amazônia, distribuidora de insumos agropecuários com mais de quatro décadas de mercado e filial da Sumitomo Corporation, elevou o número de conversas ativas com produtores rurais de 420 para mais de 1.400, além de aumentar o volume de leads qualificados de alto ticket, com 15 oportunidades encaminhadas ao setor comercial.

Esse foi o resultado do projeto com o Meta Business Agent, desenvolvido em parceria com a Zenvia, empresa de tecnologia especialista em soluções de inteligência artificial para a experiência do cliente, antes mesmo do lançamento público da solução, em junho de 2026. Para isso, foi implantada a solução BizAI (ecossistema de agentes de IA que opera integralmente dentro do WhatsApp) e desenvolvido um agente de IA que funciona como um representante de desenvolvimento de vendas (SDR) virtual.

De forma prática, ele recebe a mensagem do produtor, identifica a necessidade, apresenta ofertas e conduz a navegação, a seleção de produtos e o checkout sem redirecionar o usuário para outros canais. A integração com a plataforma ServiceNow completa a iniciativa, possibilitando a abertura e o acompanhamento de chamados técnicos em tempo real, com suporte pós‑venda contínuo.

Talassa Vieira, gerente de TI para Projetos e Inovação da Agro Amazônia, explica que o objetivo era "estar mais próximo do produtor, oferecendo suporte e orientação no momento em que ele precisasse". Ainda segundo a gestora, o agente de IA permitiu conectar descoberta de produtos, suporte e relacionamento em uma única conversa, tornando o atendimento mais ágil, contextualizado e relevante para quem está no campo. "O resultado é uma experiência mais simples para o cliente e uma operação mais eficiente para o negócio", complementa.

O projeto também incorpora recursos do Meta Business Agent, como personalização baseada em sinais de comportamento, memória de interações de longo prazo e reengajamento em diferentes etapas do ciclo de vida do cliente, em conformidade com as normas de privacidade vigentes.

Para Gilsinei Hansen, vice‑presidente de Negócios da Zenvia, "a combinação de dados, contexto e integração com sistemas de negócio transforma agentes de IA de simples canais de atendimento em motores de crescimento".

A experiência demonstra a viabilidade do WhatsApp como ambiente integrado para relacionamento, vendas e suporte em cadeias comerciais complexas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A7Z
Tecnologia Há 6 horas

Rede Líderes lança editora com 850 líderes empresariais

A A7Z, marca editorial do grupo, transforma a experiência de diretores e C-Levels em livros, conteúdos autorais e patrimônio intelectual. A iniciat...

 Foto: Divulgação/Instituto Percorre
Tecnologia Há 7 horas

Instituto Percorre abre vagas gratuitas em São Paulo

Oportunidades do Instituto Percorre unem sustentabilidade, indicadores e ferramentas de análise de dados aplicadas ao mundo do trabalho.

 Imagem de pch.vector no Freepik
Tecnologia Há 8 horas

IEG realiza treinamento in company de Lean Office na prática

Entre 23 e 25 de junho, o Instituto de Engenharia de Gestão (IEG) realizou, de forma online, um treinamento in company sobre Lean Office para profi...

 Banco
Tecnologia Há 8 horas

Temenos cresce no Brasil para otimizar setor financeiro

Líder global em tecnologia bancária aposta na renovação dos sistemas legados das instituições financeiras para impulsionar competitividade

 IA
Tecnologia Há 9 horas

AK Networks apresenta soluções de IA no FEBRABAN Tech

Em parceria com Abnormal AI e Zimperium, a AK Networks mostrará como sua atuação estratégica pode apoiar bancos e fintechs na seleção e integração ...

Tenente Portela, RS
14°
Parcialmente nublado
Mín. 14° Máx. 26°
14° Sensação
1.34 km/h Vento
98% Umidade
100% (7.14mm) Chance chuva
07h12 Nascer do sol
18h09 Pôr do sol
Sexta
16°
Sábado
20°
Domingo
14°
Segunda
11°
Terça
14°
Últimas notícias
Educação Há 4 horas

Ideb mostra avanço da educação básica no país
Esportes Há 4 horas

Maiores campeões, Cruzeiro e Grêmio vão às quartas da Copa do Brasil
Tecnologia Há 6 horas

Rede Líderes lança editora com 850 líderes empresariais
Economia Há 6 horas

Redução da taxa de juros ainda é insuficiente, avaliam entidades
Tecnologia Há 7 horas

Instituto Percorre abre vagas gratuitas em São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Portela, já 71 anos
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 +0,05%
Euro
R$ 5,92 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,924,55 +0,33%
Ibovespa
177,726,17 pts -0.09%
Mega-Sena
Concurso 3040 (04/08/26)
03
16
24
30
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7084 (05/08/26)
17
22
36
54
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3754 (05/08/26)
01
03
04
05
07
08
11
12
13
14
16
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2959 (05/08/26)
05
08
10
12
22
27
33
35
36
43
49
50
56
61
63
64
65
70
74
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2992 (05/08/26)
10
14
16
21
30
31
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias