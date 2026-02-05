Quinta, 05 de Fevereiro de 2026
17°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Conteúdos falsos criados com IA mais que triplicam entre 2024 e 2025

Estudo mostra crescimento do uso da IA para conteúdos políticos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/02/2026 às 21h03
Conteúdos falsos criados com IA mais que triplicam entre 2024 e 2025
© Freepik

A divulgação de conteúdos falsos criados com inteligência artificial (IA) mais do que triplicaram entre 2024 e 2025 no Brasil, apresentando um crescimento de 308%.

O dado é do primeiro Panorama da Desinformação no Brasil , estudo inédito do Observatório Lupa, que mapeia tendências, alvos e as principais táticas de desinformação. O estudo foi divulgado nesta quinta-feira (5).

O estudo analisou qualitativa e quantitativamente os 617 conteúdos verificados pela agência em 2025, comparando-os aos 839 conteúdos de 2024.

O panorama mostra que deepfakes e outras peças de desinformação geradas com IA passaram de 39 casos em 2024, número que representa 4,6% do total de checagens feita pela Agência Lupa naquele ano, para 159 em 2025, 25% das verificações. Isso representa um aumento de 120 casos.

Deepfakes são tecnologias que permite que rostos e vozes sejam alteradas em vídeos, por exemplo, o que pode gerar um conteúdo com informações falsas.

Segundo a edição de estreia do estudo, que será anual, há uma mudança estrutural no ecossistema desinformativo.

A pesquisa mostra que em 2024 a IA era usada majoritariamente para criação de golpes digitais, como deepfakes de famosos fazendo propagandas de sites fraudulentos, por exemplo . Já em 2025 a tecnologia passou a ser empregada de forma estratégica como arma política: quase 45% dos conteúdos com IA tinha viés ideológico, ante 33% no ano anterior.

O estudo do Observatório Lupa identificou que mais de três quartos dos conteúdos com IA que circularam em 2025 exploraram a imagem ou a voz de pessoas conhecidas, principalmente de lideranças políticas . O levantamento aponta 36 ocorrências de conteúdo falso que tinham como alvo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva; 33, o ex-presidente Jair Bolsonaro; e 30, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

De acordo com o panorama, o uso do WhatsApp para difusão de desinformação caiu de quase 90%, em 2024, para 46%, em 2025. Na análise do Observatório Lupa, isso não significa que as fakes diminuíram por lá, mas sim que, agora, há maior dispersão de plataformas.

Para além do Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp e X, que já eram populares, também passaram a ter mais relevância na disseminação de fakes o Kwai, e o Tiktok, ambas redes sociais de vídeos curtos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 1 hora

Advogada argentina tem prisão decretada, no Rio, por injúria racial

Ela ofendeu funcionários de um bar em Ipanema

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

União cede terreno para Teresópolis regularizar 10 mil famílias

Acordo encerra um dos maiores conflitos fundiários urbanos do país
Geral Há 5 horas

Tempestade atinge o Guarujá, causa alagamentos e deixa 12 desabrigados

Três casas foram afetadas por deslizamento

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 6 horas

Rio ganha Núcleo de Proteção e Defesa dos Animais

Denúncias podem ser feitas ao MPRJ pelo telefone 127

 Foto: Ag. Senado
Senado Há 6 horas

Comissão do Senado aprova proibição de alimentos ultraprocessados em cantinas escolares

Levantamento de 2024 mostrou que as cantinas de colégios particulares no Brasil vendem, em média, 50% mais ultraprocessados do que alimentos in natura.

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 36°
24° Sensação
1.85 km/h Vento
59% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Sexta
38° 18°
Sábado
31° 19°
Domingo
30° 17°
Segunda
35° 18°
Terça
36° 17°
Últimas notícias
Geral Há 1 hora

Advogada argentina tem prisão decretada, no Rio, por injúria racial
Geral Há 1 hora

Conteúdos falsos criados com IA mais que triplicam entre 2024 e 2025
Justiça Há 1 hora

MP denuncia 7 empresários e ex-auditores fiscais por corrupção em SP
Geral Há 1 hora

União cede terreno para Teresópolis regularizar 10 mil famílias
Ato Cidadão Há 1 hora

Agricultor faz roçada em trevo de Campo Novo por conta própria para evitar acidentes

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,01%
Euro
R$ 6,21 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 359,393,13 +0,97%
Ibovespa
182,127,25 pts 0.23%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6945 (04/02/26)
33
61
66
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3605 (04/02/26)
01
03
04
07
10
12
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2884 (04/02/26)
00
03
08
14
23
30
32
37
38
41
45
55
58
60
71
74
77
78
80
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2921 (04/02/26)
07
20
22
33
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias