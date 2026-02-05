Agricultor faz roçada em trevo de Campo Novo por conta própria para evitar acidentes

O que deveria ser uma simples obrigação do poder público Estadual e Federal, tornou-se um ato de cidadania exemplar. Na manhã desta quinta-feira (05), o agricultor Jandir Antônio Baraldi, mais conhecido como Tonho Baraldi, pegou suas ferramentas e, movido pelo senso de responsabilidade e preocupação com a comunidade, realizou a roçada do trevo de entroncamento da ERS-518 com a BR-468, em Campo Novo.

O local, tomado pelo matagal, oferecia risco evidente aos motoristas, já que a vegetação alta comprometia totalmente a visibilidade de quem ingressava ou cruzava as rodovias. Cansado de esperar por providências do Governo Estadual e Federal — responsáveis pela manutenção das vias —, Tonho decidiu agir por conta própria para evitar novas tragédias.

Recentemente, o agricultor perdeu um grande amigo em um acidente ocorrido a poucos metros dali, no último domingo (01). Embora o caso não tenha relação direta com a vegetação, o episódio acendeu o alerta. Tonho não quis esperar que outro cidadão perdesse a vida por causa do descaso governamental.

“Fiz o que deveria ser feito há muito tempo, não por obrigação, mas por consciência. Não podemos aceitar ver o perigo e cruzar os braços”, afirmou o agricultor, emocionado e visivelmente indignado com a falta de atenção das autoridades.

Enquanto os cofres públicos Estadual e Federal arrecadam bilhões em impostos, os cidadãos seguem enfrentando estradas esburacadas, acostamentos tomados pelo mato e sinalizações precárias. Situações que deveriam ser impensáveis em um país que tanto cobra e tão pouco devolve.

O exemplo de Tonho Baraldi escancara a falência moral e administrativa dos governos Estadual e Federal, que permitem que cidadãos de bem precisem deixar suas lavouras e trabalhos para cumprir tarefas básicas de segurança pública.

Que o gesto simples e heroico de Tonho Baraldi sirva de alerta e vergonha para aqueles que ocupam cargos públicos federais e estaduais e deveriam garantir o mínimo: estradas seguras e bem cuidadas. Até que isso aconteça, o cidadão segue fazendo o que o governo insiste em ignorar — cuidar da vida e do bem comum.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp