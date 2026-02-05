Quinta, 05 de Fevereiro de 2026
Tenente Portela, RS
Calor intenso tem data para acabar no Rio Grande do Sul

A alteração no padrão atmosférico ocorre de forma gradual, e não imediata.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Inmet
05/02/2026 às 15h51
Calor intenso tem data para acabar no Rio Grande do Sul
Imagem IA

O calor fora do padrão segue dominando o Rio Grande do Sul, com temperaturas muito acima da média e alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para diversas regiões do Estado. A principal dúvida da população é até quando essa onda de calor vai persistir.

De acordo com o Inmet, o pico do calor ocorre entre esta quinta-feira (5) e a sexta-feira (6), quando os termômetros podem se aproximar ou até ultrapassar os 40 °C, principalmente no Oeste, Noroeste e região das Missões. Esse cenário é resultado de um bloqueio atmosférico que mantém o ar seco, o céu aberto e impede a formação de chuvas.

Tecnicamente, a situação se enquadra como onda de calor, caracterizada por temperaturas pelo menos 5 °C acima da média por vários dias consecutivos, com noites quentes e pouco alívio térmico, aumentando os riscos à saúde.

Segundo o Inmet, o calor intenso deve persistir até sábado (7). A partir da sexta-feira à tarde, começam os primeiros sinais de mudança no tempo, com o avanço de uma frente fria pelo Sul do continente. A alteração no padrão atmosférico ocorre de forma gradual, e não imediata.

A chegada da frente fria deve provocar aumento da nebulosidade, pancadas de chuva, rajadas de vento e risco de temporais isolados. Em algumas regiões, especialmente no Sul e Oeste do Estado, os volumes de chuva podem chegar a 40 ou 50 milímetros.

Durante o sábado (7) e o domingo (8), a tendência é de queda mais consistente das temperaturas, marcando o fim do ciclo de calor extremo no Rio Grande do Sul. Ainda assim, o alívio pode demorar a ser plenamente sentido devido ao solo aquecido e ao efeito de ilha de calor nas áreas urbanas.

Mesmo com a mudança no tempo, as autoridades reforçam a necessidade de cuidados com a saúde até que as temperaturas se normalizem, como hidratação constante e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia.

