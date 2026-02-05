Quinta, 05 de Fevereiro de 2026
Brasil atinge recorde de feminicídios em 2025: quatro mortes por dia

No total, país registrou 1.518 vítimas no ano passado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/02/2026 às 13h52 Atualizada em 05/02/2026 às 16h01
Imagem IA

O Brasil atingiu número recorde de 1.518 vítimas de feminicídios em 2025, ano em que a sanção da Lei do Feminicídio completou dez anos .

Na ocasião, a norma inseriu no Código Penal o crime de homicídio contra mulheres no contexto de violência doméstica e de discriminação. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

No ano anterior, em 2024, o país já havia atingido recorde, com 1.458 vítimas.

“Se [a alta de casos] está acontecendo, isso é uma omissão do Estado, porque esse é um crime evitável”, afirmou Samira Bueno, diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), durante lançamento do relatório anual da Human Rights Watch (HRW), nesta quarta-feira (4)

. O documento, que analisa a situação dos direitos humanos em mais de 100 países, apontou a violência doméstica e de gênero como uma das violações mais frequentes no Brasil.

Segundo a especialista, a omissão atinge todas as esferas de poder.

“A gente vive no Brasil hoje o desfinanciamento dessas políticas nos níveis municipais e estaduais, especialmente, que são os atores que estão envolvidos na rede de proteção, que tem à mão a assistência social, a saúde e a polícia para de fato fazer a diferença na vida dessas meninas e mulheres”, disse.

Samira Bueno destaca que não é possível fazer política pública para proteger a vida de meninas e mulheres sem recursos humanos e financeiros.

“Essa é uma bandeira que muitos políticos gostam de carregar, a defesa da vida das meninas e das mulheres, mas no momento em que tem o poder de caneta, que sentam na cadeira e que tem a capacidade de fazer a diferença, o orçamento não chega”, disse.

Pacto contra o feminicídio

Ontem, em uma iniciativa conjunta, o governo federal, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário lançaram o Pacto Nacional – Brasil contra o Feminicídio .

O plano prevê atuação coordenada e permanente entre os Três Poderes com o objetivo de prevenir a violência contra meninas e mulheres no Brasil.

A estratégia inclui ainda o site TodosPorTodas.br , que vai reunir informações sobre o pacto, divulgar ações previstas, apresentar canais de denúncia e políticas públicas de proteção às mulheres, além de estimular o engajamento de instituições públicas, empresas privadas e da sociedade civil.

Repercussão na imprensa

No ano passado, casos de feminicídio tiveram grande repercussão na imprensa e nas redes sociais. O assassinato de Tainara Souza Santos , que foi atropelada e arrastada – presa embaixo do veículo – por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê foi um deles.

Especialistas ouvidos pela Agência Brasil apontam que os crimes recentes mostram o grave cenário de violência contra a mulher no país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 5 horas

Segurança, moradia, saúde são maiores demandas de moradores de favelas

Pesquisa do Data Favela foi feita com 4.471 entrevistados
Direitos Humanos Há 23 horas

UFPA concederá diploma simbólico a estudante assassinado na ditadura

Cezar Morais Leite foi morto durante aula no campus, aos 19 anos

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 1 dia

Abuso policial gera mais insegurança, diz Human Rights Watch

Quase 6 mil pessoas morreram em ações de forças de segurança em 2025
Direitos Humanos Há 1 dia

Após assassinato, família de Mãe Bernadete é indenizada pelo Estado

Líder quilombola foi assassinada em 2023 com 22 tiros

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 1 dia

Três Poderes lançam pacto para enfrentamento ao feminicídio no Brasil

País registra quatro vítimas e 10 tentativas de feminicídio por dia

