SP: Defesa Civil emite alerta extremo de temporal no Guarujá

Moradores são aconselhados a sair de casa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/02/2026 às 12h53

As chuvas intensas que atingiram o litoral de São Paulo durante a madrugada e manhã desta quinta-feira (5) deixaram a região em estágio de atenção e a Defesa Civil do estado emitiu dois alertas extremos para a cidade do Guarujá. Além disso, também foi acionada a sirene de alerta remoto na Comunidade Barreira do João Guarda.

Um plano de contingência foi acionado e os moradores da região foram orientados a deixarem as casas devido ao risco iminente de deslizamentos.

As famílias foram direcionadas para o abrigo municipal da cidade e devem permanecer no local até que o risco de deslizamento seja eliminado.

O volume de chuva aumentou muito durante a madrugada e não diminuiu pela manhã. Nas últimas 12 horas os acumulados já somam 118mm.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
