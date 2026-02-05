SP: Defesa Civil emite alerta extremo de temporal no Guarujá

As chuvas intensas que atingiram o litoral de São Paulo durante a madrugada e manhã desta quinta-feira (5) deixaram a região em estágio de atenção e a Defesa Civil do estado emitiu dois alertas extremos para a cidade do Guarujá. Além disso, também foi acionada a sirene de alerta remoto na Comunidade Barreira do João Guarda.

Um plano de contingência foi acionado e os moradores da região foram orientados a deixarem as casas devido ao risco iminente de deslizamentos.

As famílias foram direcionadas para o abrigo municipal da cidade e devem permanecer no local até que o risco de deslizamento seja eliminado.



O volume de chuva aumentou muito durante a madrugada e não diminuiu pela manhã. Nas últimas 12 horas os acumulados já somam 118mm.

