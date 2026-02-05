Jovens de 15 anos já podem solicitar título para votar em 2026

Adolescentes que atualmente têm 15 anos já podem requerer o título de eleitor para participar das eleições de 2026, desde que completem 16 anos até os dias 4 ou 25 de outubro, datas previstas para a realização do primeiro e do segundo turno do pleito.

A orientação é do chefe do cartório da 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, Vinícius Ávila, que explica que a legislação eleitoral permite a emissão antecipada do título para quem atingirá a idade mínima no dia da votação. Segundo ele, mesmo antes de completar 16 anos, o jovem já pode realizar o cadastro eleitoral.

Diferentemente do que ocorre com eleitores maiores de 18 anos, o voto para adolescentes é facultativo. Ou seja, mesmo que o jovem tenha solicitado o título, não há obrigatoriedade de comparecer às urnas. Conforme estabelece a Constituição Federal, também não é exigida justificativa de ausência caso não participe da votação.

O prazo final para solicitar o título de eleitor é 6 de maio, e todo o procedimento pode ser realizado de forma online, por meio do sistema de autoatendimento disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nas eleições de 2026, os brasileiros irão às urnas para escolher o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais.

