Prefeitura de Tenente Portela adota medidas sanitárias do Plano de Ação Regional

O município de Tenente Portela adotou as medidas sanitárias determinadas no Plano de Ação Regional por meio de decreto municipal divulgado na tarde da terça-feira (25/05).

Pelo novo decreto, bares, restaurantes e similares deverão funcionar com a observância de protocolos vigentes. Os espaços públicos não poderão ser utilizados para práticas esportivas, exceto espaços particulares (quadras de futebol, por exemplo), podem funcionar, sem expectadores, com intervalo de 30 minutos entre os horários e sem utilização de copas/cozinhas.

CONFIRA ABAIXO O NOVO DECRETO MUNICIPAL:

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

BAIXAR