Incêndio em vegetação mobiliza Bombeiros Voluntários em Tenente Portela

Fogo iniciado após queima de entulhos se espalhou rapidamente no Loteamento Yucumã, mas foi controlado pela guarnição

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias com informações bombeiros voluntários de Tenente Portela
05/02/2026 às 08h35
Incêndio em vegetação mobiliza Bombeiros Voluntários em Tenente Portela
(Foto: Bombeiros Voluntários)

Na tarde desta terça-feira, por volta das 18h50, os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela foram acionados para atender a uma ocorrência de incêndio em vegetação no Loteamento Yucumã, no município.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o fogo teve início após a queima de entulhos e se alastrou rapidamente para a vegetação próxima. A guarnição atuou no combate às chamas e conseguiu controlar o incêndio, evitando danos maiores à área atingida.

Os Bombeiros Voluntários reforçam o alerta de que a queima de entulhos é uma prática perigosa, podendo provocar incêndios de grandes proporções, com riscos ao meio ambiente e à segurança da população.

Em situações de emergência, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros.

 

 

