Incêndio destrói casa em Santa Rosa

o momento, não há confirmação oficial sobre pessoas feridas. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Noroeste
05/02/2026 às 07h34
Incêndio destrói casa em Santa Rosa
(Foto: Jornal Noroeste)

O Corpo de Bombeiros de Santa Rosa atendeu, na tarde desta quarta-feira (4), uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada no Bairro Glória, na rua Bem Te Vi, no município de Santa Rosa, RS.

De acordo com as informações preliminares, as chamas atingiram o imóvel e mobilizaram rapidamente as equipes dos bombeiros, que se deslocaram até o local com duas viaturas para controlar o fogo e evitar que o incêndio se alastrasse para residências vizinhas. O trabalho incluiu o combate direto às chamas e o rescaldo da área atingida.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre pessoas feridas. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Mais informações poderão ser divulgadas ao longo das próximas horas, conforme o andamento da ocorrência e a conclusão do levantamento realizado no local.




© Fernando Frazão/Agência Brasil
