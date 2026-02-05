Quinta, 05 de Fevereiro de 2026
Divisão de elite da Guarda Municipal do Rio começa a atuar em março

Grupo vai atuar armado no combate a roubos e furtos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/02/2026 às 07h33
Divisão de elite da Guarda Municipal do Rio começa a atuar em março
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Divisão de Elite da Guarda Municipal do Rio, que vai operar armada com pistola 9 milímetros, com capacidade para 15 tiros, apresentou nessa quarta-feira (4), o equipamento que utilizará no combate aos roubos e furtos na cidade. A força vai começar a atuar nas ruas em março deste ano.

O prefeito Eduardo Paes explicou qual será o papel da Força Municipal, ressaltando que a segurança pública seguirá como responsabilidade do governo do estado.

“A Força Municipal vai agir nas ruas, em cima de roubos e furtos, a partir de manchas criminais, com missões claras, com comandos específicos, para que possamos não só ter o resultado, como mensurar esse resultado, que é fundamental em qualquer política pública”, afirmou Paes.

Ao todo, a Divisão de Elite da Guarda Municipal contará com 118 veículos, entre pick-ups, motocicletas e vans, que auxiliarão na mobilidade, capacidade de resposta e presença territorial dos primeiros 600 agentes que atuarão em áreas estratégicas da cidade, definidas a partir da análise das manchas criminais e de critérios territoriais de cada região do município.

Além do patrulhamento motorizado, as equipes também trabalharão com patrulhamento a pé, feito por duplas ou trios de agentes, ampliando a presença territorial, a proximidade com a população e a capacidade de observação e resposta em áreas com maior incidência criminal.

T ambém foram entregues aos agentes 1.500 pistolas Glock e instrumentos de menor potencial ofensivo, como spray de pimenta, gás lacrimogêneo e tasers , ampliando as possibilidades de atuação técnica, adequada e proporcional em diferentes tipos de ocorrência.

“O trabalho da Força Municipal parte de premissas muito claras: agentes bem selecionados, bem treinados, bem preparados e equipados para atuar nas ruas com planejamento, controle e supervisão permanentes., disse o diretor-geral da Força Municipal, Brenno Carnevale.

Ele explicou que a disponibilização de diferentes tipos de equipamentos permitirá que as equipes tenham alternativas técnicas para cada situação, aplicando o uso diferenciado da força de forma responsável.

Os guardas terão nos uniformes câmeras corporais de uso obrigatório durante o patrulhamento e o dispositivo móvel de gestão e monitoramento operacional.

DENGUE
