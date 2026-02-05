Incêndio atinge residência ocupada por moradores de rua em Passo Fundo

Um incêndio foi registrado na noite desta quarta-feira (04) em uma residência localizada na Rua Doutor João Freitas, atrás da Coleurb. O fato ocorreu em um imóvel que não possui moradores fixos e era utilizado de forma irregular.
Conforme relatos colhidos no local, o espaço vinha sendo ocupado por pessoas que pernoitavam na residência e, durante o dia, estariam envolvidas em furtos na região. Nesta quarta-feira, após uma briga entre os ocupantes, o imóvel acabou sendo incendiado.
As chamas quase atingiram uma casa vizinha, mas a rápida atuação do Corpo de Bombeiros evitou que o fogo se alastrasse. Três sargentos da corporação coordenaram a ação, realizando a extinção das chamas e a contenção do incêndio, impedindo um segundo foco.
Ninguém ficou ferido. As circunstâncias do incêndio devem ser apuradas.
