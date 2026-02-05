Princípio de incêndio atinge residência no interior de Descanso

Um princípio de incêndio foi registrado na noite desta quarta-feira, 4 de fevereiro, em uma residência mista, de madeira e alvenaria, na Linha Campinas, no município de Descanso. A ocorrência mobilizou o 12º Batalhão de Bombeiros Militar, com atendimento realizado pela equipe de São Miguel do Oeste.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado por volta das 20h30. No local, as guarnições constataram que o princípio de incêndio teve início no fogão da cozinha, provocado por uma panela esquecida no fogo. Populares conseguiram controlar as chamas antes da chegada das viaturas ASU-572, ABTR-210 e AT-37.

Não houve registro de feridos. O único morador estava na residência no momento da ocorrência e foi orientado a permanecer sem energia elétrica no imóvel até a avaliação de um eletricista. A casa não possui seguro.

As chamas causaram danos no forro de PVC e provocaram fuligem nas paredes do imóvel.