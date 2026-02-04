Quarta, 04 de Fevereiro de 2026
SP: incêndio atinge comunidade em Santos

Entre sete e oito casas foram atingidas; ninguém ficou ferido

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/02/2026 às 21h07

Novo incêndio atingiu a comunidade da Capela, na região noroeste da cidade de Santos (SP). Segundo os bombeiros entre sete e oito moradias foram atingidas, sem feridos. O combate às chamas mobilizou vinte e sete bombeiros e está em fase de rescaldo na última atualização às 20h.

É o terceiro incêndio em 8 dias em comunidades da região noroeste da cidade, do bairro Rádio Clube. Prefeitura e Bombeiros não se manifestaram a respeito. A região é próxima da divisa com São Vicente e reúne as maiores comunidades da Baixada.

A região recebe projetos de reurbanização, com expectativa de investimentos de mais de R$ 50 milhões em recursos municipais, estaduais e federais.

Geral Há 16 minutos

Mesmo com medida protetiva, mulher é vítima de feminicídio no Rio

Crime ocorre no dia em que foi lançado pacto contra o feminicídio
Geral Há 5 horas

Cão Orelha: Polícia usa imagens e dados de celular para desvendar caso

Segundo autoridades, adolescente mentiu em no depoimento

Eleições 2026 Há 5 horas

TSE autoriza prorrogação do horário das inserções nacionais de propaganda partidária em emissoras de rádio e TV

Decisão do Tribunal Superior Eleitoral permite que emissoras ampliem o prazo de exibição das inserções nacionais em casos específicos, atendendo a pedido da ABERT

Nota Fiscal Há 5 horas

Programa Nota Fiscal Gaúcha sorteia R$ 30 mil todos os dias neste mês

Os sorteios acontecem de forma automática no aplicativo do programa

PIX Há 5 horas

Novas regras de combate a golpes via Pix começam a valer; saiba como o dinheiro vai ser rastreado e devolvido para as vítimas

Os bancos estão obrigados, agora, a bloquear todas as contas por onde circulou dinheiro de um golpe via Pix.

Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,32%
Euro
R$ 6,20 +0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 404,939,23 -0,45%
Ibovespa
181,708,23 pts -2.14%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Quina
Concurso 6944 (03/02/26)
02
08
30
56
61
Lotofácil
Concurso 3604 (03/02/26)
01
02
03
06
07
08
11
13
15
16
19
21
22
23
24
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
