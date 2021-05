Prazo para pedidos de sementes do Programa Troca-Troca Safra 2021/2022 termina na sexta-feira (28)

Mais de 400 entidades entre prefeituras, sindicatos, associações e cooperativas acessaram o Programa Troca-Troca de Sementes da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) nos últimos 15 dias. Já estão cadastrados pedidos de 83 mil sacas de sementes de milho e sorgo para 29 mil produtores em todo o Rio Grande do Sul.

O prazo para os pedidos do programa relativos à safra 2021/2022 se encerra na próxima sexta-feira (28/5). São 24 cultivares de milho híbrido convencional, 18 cultivares de milho híbrido transgênico e nove cultivares de sorgo à disposição dos produtores, com subsídio de 28% (veja abaixo a lista).

• Milho híbrido convencional – R$ 129,60/saca

• Milho híbrido transgênico – R$ 389,60/saca, sendo R$ 260 valor da tecnologia e R$ 129,60 parte híbrida

• Sorgo – R$ 100,80/saca

As sementes de milho e sorgo serão entregues nos municípios para retirada pelos produtores entre os meses de julho e setembro, de acordo com o calendário de semeadura da região.

“Considerando o cenário extremamente favorável que encontramos para o cultivo de milho e sorgo no Estado, o programa se preparou com um estoque considerável de sementes para esse próximo ano-safra. Por esse motivo, ainda é ampla a gama de cultivares e quantidades de sementes disponíveis para que os produtores possam aproveitar e fazer a reserva”, destaca o coordenador do Programa Troca-Troca de Sementes, Jonas Wesz.

Safrinha

Na próxima semana, entre 31 de maio e 4 de junho, o sistema estará aberto para reserva de sementes para entrega do período de safrinha, em novembro e dezembro.

•Informativo técnico com as principais informações do programa e lista das cultivares de milho e sorgo disponíveis para a safra e safrinha 2021/22.

•Compilado dos folders das empresas sobre cada cultivar.