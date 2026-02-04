Quarta, 04 de Fevereiro de 2026
Cão Orelha: Polícia usa imagens e dados de celular para desvendar caso

Segundo autoridades, adolescente mentiu em no depoimento

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/02/2026 às 16h22

A Polícia Civil de Santa Catarina encerrou as investigações sobre as agressões que levaram o cão Orelha à morte e pediu a internação de um dos quatro adolescentes envolvidos no crime. Para conseguir provar a participação do autor — que não teve o nome revelado por ser menor de idade—, as autoridades tiveram de recorrer à tecnologia importada e análise de imagens de câmeras de segurança.

Segundo informações da própria polícia, foram analisadas mais de mil horas de filmagens captadas por 14 câmeras. Além disso, 24 testemunhas foram ouvidas.

As imagens analisadas foram fundamentais para as autoridades, embora não existam gravações do momento do ataque ao animal. Foi através delas que os investigadores puderam verificar as roupas usadas pelo rapaz no dia do crime, além de comprovar que ele havia saído de madrugada do condomínio onde mora.

Tecnologia

A polícia também usou um software francês para verificar a localização do menor no momento da agressão a Orelha. Com o programa — que identifica onde está o celular — e imagens das câmeras, a investigação conseguiu provar que o rapaz deixou o condomínio às 5h25, e foi até a Praia Brava naquele 4 de janeiro. Ele voltou ao mesmo local às 5h58, acompanhado de uma jovem.

Um outro software, agora israelense, de recuperação de dados apagados de celulares também foi utilizado.

O depoimento do rapaz, colhido na semana passada, também foi chave para desvendar o crime. O jovem se contradisse, afirmando que não havia deixado sua casa naquele fim de madrugada. Mas a polícia já tinha as imagens comprovando o contrário. Havia vídeos do controle de acesso da portaria, imagens do moleton e do boné que ele usava, além do relato de testemunhas afirmando que o jovem havia deixado o condomínio.

Confira as informações do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, sobre o caso

Como divulgado alguns dias após o ataque ao cachorro, o adolescente viajou aos Estados Unidos para visitar a Disney. Voltou ao país no dia 29 de janeiro, com a polícia já o aguardando no aeroporto.

Na chegada a Santa Catarina, um parente do adolescente tentou esconder o boné e ainda afirmou que o moleton que estava na bagagem havia sido comprado nos EUA. Mas eram os mesmos usados no dia do ataque a Orelha, como as autoridades já sabiam.

Com todas essas provas em mãos, a Polícia Civil decidiu pedir a internação do agressor. Outros três adultos ligados aos quatro adolescentes foram indiciados por coação a testemunha.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Sede do TSE em Brasília - Foto: Divulgação
Eleições 2026 Há 1 hora

TSE autoriza prorrogação do horário das inserções nacionais de propaganda partidária em emissoras de rádio e TV

Decisão do Tribunal Superior Eleitoral permite que emissoras ampliem o prazo de exibição das inserções nacionais em casos específicos, atendendo a pedido da ABERT

 Foto: Arquivo Sefaz
Nota Fiscal Há 1 hora

Programa Nota Fiscal Gaúcha sorteia R$ 30 mil todos os dias neste mês

Os sorteios acontecem de forma automática no aplicativo do programa

 Foto: Divulgação
PIX Há 1 hora

Novas regras de combate a golpes via Pix começam a valer; saiba como o dinheiro vai ser rastreado e devolvido para as vítimas

Os bancos estão obrigados, agora, a bloquear todas as contas por onde circulou dinheiro de um golpe via Pix.
Geral Há 3 horas

Quatro regiões do país têm alerta de chuvas intensas até sábado (7)

Grande parte do Sul terá forte onda de calor

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Simulador de aposentadoria do INSS é reativado

Cálculo está disponível no Meu INSS

Cão Orelha: Polícia usa imagens e dados de celular para desvendar caso
