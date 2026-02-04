Quarta, 04 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Programa Nota Fiscal Gaúcha sorteia R$ 30 mil todos os dias neste mês

Os sorteios acontecem de forma automática no aplicativo do programa

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: O Sul
04/02/2026 às 16h15
Programa Nota Fiscal Gaúcha sorteia R$ 30 mil todos os dias neste mês
Foto: Arquivo Sefaz

O NFG (Nota Fiscal Gaúcha) oferece neste mês mais prêmios para quem participa do programa. O Receita da Sorte, modalidade de premiações diárias do NFG, distribuirá R$ 30 mil todos os dias, somando R$ 840 mil em prêmios ao longo de fevereiro.

Serão 510 contribuintes contemplados por dia e um total de 14.280 prêmios instantâneos de 1º a 28 de fevereiro, disponíveis diretamente no aplicativo do programa. A ação reforça o hábito de pedir o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) na nota e estimula um consumo mais consciente, aproximando o cidadão dos benefícios oferecidos pelo programa.

Neste mês, o Receita da Sorte entregará 500 prêmios de R$ 50 por dia e 10 prêmios de R$ 500 por dia. Os sorteios acontecem de forma automática no aplicativo do programa. Para participar, o consumidor deve estar cadastrado, solicitar a inclusão do CPF em compras registradas com a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica e acessar o aplicativo no mesmo dia para validar o documento fiscal. O resultado aparece na hora, diretamente na tela do celular.

A participação é simples. Basta selecionar a nota fiscal disponível na carteira digital do aplicativo, na aba Receita da Sorte, ou escanear o QR Code impresso no cupom. É importante que os consumidores lembrem que manter as notificações ativas garante que nenhuma oportunidade de premiação seja perdida.

“O Receita da Sorte não é apenas uma forma de premiar quem participa do programa. Ele valoriza o hábito de pedir o CPF na nota, movimenta o comércio da cidade e ajuda a tornar o sistema tributário mais transparente para todos. Ao participar, o consumidor ainda tem a chance de ganhar prêmios todos os dias”, destacou o coordenador do NFG, Fernando Rodrigues dos Santos.

Os participantes também concorrem automaticamente aos sorteios mensais do NFG, que oferecem prêmios de até R$ 50 mil e auxiliam entidades sociais indicadas pelos próprios consumidores. As notas acumuladas ao longo do ano contam ainda para o desconto no Bom Cidadão no IPVA 2027.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 1 hora

Cão Orelha: Polícia usa imagens e dados de celular para desvendar caso

Segundo autoridades, adolescente mentiu em no depoimento

 Sede do TSE em Brasília - Foto: Divulgação
Eleições 2026 Há 1 hora

TSE autoriza prorrogação do horário das inserções nacionais de propaganda partidária em emissoras de rádio e TV

Decisão do Tribunal Superior Eleitoral permite que emissoras ampliem o prazo de exibição das inserções nacionais em casos específicos, atendendo a pedido da ABERT

 Foto: Divulgação
PIX Há 1 hora

Novas regras de combate a golpes via Pix começam a valer; saiba como o dinheiro vai ser rastreado e devolvido para as vítimas

Os bancos estão obrigados, agora, a bloquear todas as contas por onde circulou dinheiro de um golpe via Pix.
Geral Há 3 horas

Quatro regiões do país têm alerta de chuvas intensas até sábado (7)

Grande parte do Sul terá forte onda de calor

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Simulador de aposentadoria do INSS é reativado

Cálculo está disponível no Meu INSS

Tenente Portela, RS
32°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 35°
32° Sensação
3.62 km/h Vento
36% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h10 Nascer do sol
19h27 Pôr do sol
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
31° 19°
Domingo
34° 16°
Segunda
36° 18°
Últimas notícias
Geral Há 1 hora

Cão Orelha: Polícia usa imagens e dados de celular para desvendar caso
Eleições 2026 Há 1 hora

TSE autoriza prorrogação do horário das inserções nacionais de propaganda partidária em emissoras de rádio e TV
Nota Fiscal Há 1 hora

Programa Nota Fiscal Gaúcha sorteia R$ 30 mil todos os dias neste mês
Entretenimento Há 1 hora

GA.MA Italy cria reality de beleza com IA
PIX Há 1 hora

Novas regras de combate a golpes via Pix começam a valer; saiba como o dinheiro vai ser rastreado e devolvido para as vítimas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 +0,20%
Euro
R$ 6,20 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 408,400,30 -4,00%
Ibovespa
180,932,10 pts -2.55%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6944 (03/02/26)
02
08
30
56
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3604 (03/02/26)
01
02
03
06
07
08
11
13
15
16
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias