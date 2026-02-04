Programa Nota Fiscal Gaúcha sorteia R$ 30 mil todos os dias neste mês

O NFG (Nota Fiscal Gaúcha) oferece neste mês mais prêmios para quem participa do programa. O Receita da Sorte, modalidade de premiações diárias do NFG, distribuirá R$ 30 mil todos os dias, somando R$ 840 mil em prêmios ao longo de fevereiro.

Serão 510 contribuintes contemplados por dia e um total de 14.280 prêmios instantâneos de 1º a 28 de fevereiro, disponíveis diretamente no aplicativo do programa. A ação reforça o hábito de pedir o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) na nota e estimula um consumo mais consciente, aproximando o cidadão dos benefícios oferecidos pelo programa.

Neste mês, o Receita da Sorte entregará 500 prêmios de R$ 50 por dia e 10 prêmios de R$ 500 por dia. Os sorteios acontecem de forma automática no aplicativo do programa. Para participar, o consumidor deve estar cadastrado, solicitar a inclusão do CPF em compras registradas com a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica e acessar o aplicativo no mesmo dia para validar o documento fiscal. O resultado aparece na hora, diretamente na tela do celular.

A participação é simples. Basta selecionar a nota fiscal disponível na carteira digital do aplicativo, na aba Receita da Sorte, ou escanear o QR Code impresso no cupom. É importante que os consumidores lembrem que manter as notificações ativas garante que nenhuma oportunidade de premiação seja perdida.

“O Receita da Sorte não é apenas uma forma de premiar quem participa do programa. Ele valoriza o hábito de pedir o CPF na nota, movimenta o comércio da cidade e ajuda a tornar o sistema tributário mais transparente para todos. Ao participar, o consumidor ainda tem a chance de ganhar prêmios todos os dias”, destacou o coordenador do NFG, Fernando Rodrigues dos Santos.

Os participantes também concorrem automaticamente aos sorteios mensais do NFG, que oferecem prêmios de até R$ 50 mil e auxiliam entidades sociais indicadas pelos próprios consumidores. As notas acumuladas ao longo do ano contam ainda para o desconto no Bom Cidadão no IPVA 2027.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp