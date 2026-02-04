Celesc investe em tecnologia para reduzir quedas de energia e agilizar o atendimento em Santa Catarina

Foto: Divulgação /Celesc

A Celesc segue modernizando a rede elétrica de Santa Catarina com um objetivo claro: fazer a energia voltar mais rápido quando algum problema acontece. Entre 2023 e 2025, a companhia investiu mais de R$ 30,8 milhões na compra de 612 religadores automáticos, equipamentos inteligentes instalados na rede elétrica que ajudam a identificar falhas e restabelecer o fornecimento de forma automática, muitas vezes sem que o cliente perceba a interrupção.

Funciona assim: quando ocorre um problema momentâneo — como galhos na rede, vento forte ou sobrecarga — esses equipamentos conseguem isolar o trecho afetado e religar a energia em poucos segundos, sem a necessidade de uma equipe ir até o local.

Na prática, isso significa menos tempo sem luz, menos transtornos e mais conforto para casas, comércios, escolas e hospitais.

Os investimentos foram distribuídos ao longo dos últimos anos:

• 2023: 245 equipamentos (R$ 10,9 milhões)

• 2024: 86 equipamentos (R$ 4,5 milhões)

• 2025: 281 equipamentos (R$ 15,3 milhões)

Além disso, a Celesc já tem 88 novos religadores encomendados, com entrega prevista até junho de 2026, somando mais R$ 5,6 milhões em investimentos. Isso garante que a modernização continue avançando em todas as regiões do Estado.

Outro benefício importante é que esses equipamentos permitem redirecionar automaticamente a energia por outro caminho, quando possível, reduzindo ainda mais o impacto das falhas e evitando desligamentos prolongados.

Segundo o diretor de Distribuição da Celesc, Cláudio Varella, essa tecnologia faz diferença no atendimento ao consumidor: “A rede passa a responder mais rápido aos problemas, o que reduz o tempo sem energia e melhora a qualidade do serviço. É tecnologia trabalhando diretamente a favor do cliente.”

Para o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, os investimentos mostram o compromisso da empresa com o futuro de Santa Catarina: “Estamos preparando o sistema elétrico para acompanhar o crescimento do Estado, com mais eficiência, segurança e confiabilidade para a população.”

Com a instalação desses equipamentos e outras ações de modernização, a Celesc reforça um ponto que impacta diretamente o dia a dia dos catarinenses: energia mais estável, menos interrupções e respostas mais rápidas quando imprevistos acontecem.