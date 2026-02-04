Vereadores de Tenente Portela pressionam Câmara para não deixar servidor sem reajuste

A vereadora Cristiane Feyth do PSDB em nota divulgada em suas redes sociais, diz que houve atraso na aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) e nos projetos de lei sobre revisão geral anual e aumento real dos servidores públicos municipais.



Projetos protocolados, LOA: 14/01/2026 e aumento real dos servidores: 12/01/2026

Devido aos adiamentos, no dia 03/02/2026, a vereadora e a bancada do PSDB enviaram um ofício assinado juntamente pelos demais vereadores da bancada à presidente da Câmara solicitando convocação de Sessão Extraordinária para hoje 04/02/2026 às 18h30, seguindo o regimento interno que permite convocação com até 24h de antecedência em casos de urgência.

Em suas redes sociais a vereadora manifesta solidariedade à população e aos servidores públicos, ressaltando que há relatos de aumento de gastos antes da aprovação do reajuste. Ela reforça o compromisso de resolver a situação rapidamente em acordo com a Câmara.











■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp















