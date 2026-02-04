Frederico Westphalen e Santo Augusto se destacam em novo processo seletivo do Instituto Federal Farroupilha

O Instituto Federal Farroupilha (IFFar) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado de cursos de graduação, com prazo até 11 de fevereiro. A seleção visa o preenchimento de vagas remanescentes e a formação de cadastro reserva.

Na Região Noroeste, há oportunidades nos campi de Frederico Westphalen, Santa Rosa, Santo Ângelo e Santo Augusto, ampliando o acesso de estudantes ao ensino superior público e gratuito. Ao todo, o IFFar oferta 209 vagas remanescentes, distribuídas entre diferentes cursos e unidades da instituição.

No campus Frederico Westphalen, são ofertados os cursos de Administração (bacharelado, noturno, 40 vagas), Ciência da Computação (bacharelado, noturno, 40 vagas), Medicina Veterinária (bacharelado, integral/diurno, 40 vagas), Letras – Português e Inglês (licenciatura, noturno, 40 vagas) e Matemática (licenciatura, noturno, 40 vagas).

Em Santa Rosa, as oportunidades são para Administração (bacharelado, noturno, 35 vagas), Arquitetura e Urbanismo (bacharelado, integral/diurno, 30 vagas), Ciências Biológicas (licenciatura, manhã, 30 vagas), Matemática (licenciatura, noturno, 30 vagas), Tecnologia em Alimentos (noturno, 30 vagas) e Tecnologia em Mecatrônica Industrial (noturno, 30 vagas).

No campus Santo Ângelo, estão disponíveis os cursos de Enfermagem (bacharelado, integral/diurno, 30 vagas), Computação (licenciatura, noturno, 40 vagas), Pedagogia (licenciatura, noturno, 40 vagas), Tecnologia em Estética e Cosmética (noturno, 30 vagas), Tecnologia em Gestão do Agronegócio (noturno, 35 vagas) e Tecnologia em Sistemas para Internet (noturno, 35 vagas).

Já em Santo Augusto, o IFFar oferta Administração (bacharelado, noturno, 40 vagas), Agronomia (bacharelado, integral/diurno, 40 vagas), Ciências Biológicas (licenciatura, noturno, 30 vagas), Computação (licenciatura, noturno, 35 vagas) e Tecnologia em Gestão do Agronegócio (noturno, 35 vagas).

Para participar da seleção, não é necessário ter realizado o Enem. A classificação ocorre com base nas notas de Língua Portuguesa e Matemática obtidas durante o Ensino Médio, sendo aceita também a utilização de notas de exames de certificação.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 11 de fevereiro, exclusivamente pela internet, por meio do Sistema de Inscrições do IFFar.

O processo seletivo é regido pelo Edital nº 018/2026, que reúne todas as informações e orientações aos candidatos.

Datas importantes

– Inscrições: de 27 de janeiro a 11 de fevereiro

– Lista preliminar de inscritos: 12 de fevereiro (recursos em 13/02)

– Acesso ao desempenho individual: 18 de fevereiro (recursos em 19/02)

– Primeira chamada: 20 de fevereiro

– Confirmação de vaga da 1ª chamada: de 20 a 25 de fevereiro











