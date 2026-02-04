Quarta, 04 de Fevereiro de 2026
Tenente Portela, RS
Vigilância investiga morte de seis cães com indícios de crueldade no RS

Animais foram encontrados mortos na zona rural e às margens da RS-412; casos têm apoio da BM e da Polícia Civil.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
04/02/2026 às 09h50
Um dos animais foi encontrado enforcado.Prefeitura de Encruzilhada do Sul. (Foto: Divulgação / GZH)

A Vigilância Sanitária de Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo, atendeu a duas ocorrências de morte de cães com fortes indícios de maus-tratos na terça-feira (3). Ao todo, seis animais foram encontrados mortos. Os casos estão sendo investigados com o apoio da Brigada Militar e da Polícia Civil.

O primeiro registro aconteceu na localidade de Linha Cipriano, na zona rural do município. Após a denúncia de uma moradora, uma equipe da Vigilância Sanitária foi ao local e encontrou um cão morto por enforcamento. Um Boletim de Ocorrência foi registrado para que a Polícia Civil investigue o caso.

A segunda ocorrência foi na RS-412, na ponte que marca o limite entre Vera Cruz e Santa Cruz do Sul. No local, cinco cães foram encontrados mortos em meio à vegetação, após terem sido arremessados da estrutura.

Segundo a apuração inicial, os animais aparentavam estar sob cuidados veterinários. Um deles havia passado por uma castração recente e ainda tinha os pontos da cirurgia, enquanto outro possuía uma sutura.

 

Casos na região

Desde o início do ano, outros municípios da região dos Vales registraram episódios de violência contra animais. Em Encantado, uma mulher de 59 anos foi presa em flagrante na segunda-feira (2) por maus-tratos e omissão de socorro a um cachorro.

Na semana passada, um homem foi preso em Venâncio Aires após ser identificado por câmeras de segurança como o autor da morte de um cão por enforcamento. Em Encruzilhada do Sul, um homem foi preso por atropelar intencionalmente dois cachorros, causando a morte de um deles.

Em Santa Clara do Sul, um cachorro foi baleado também na segunda-feira. A BM foi acionada para um suposto atropelamento, mas constatou que o animal estava ferido por tiros de chumbinho. Ele foi socorrido e permanece internado. Outro caso, em Sobradinho, segue em investigação após um cão morrer com um corte no pescoço.

 

 

