Criminoso aplica golpes em restaurantes e padarias de Passo Fundo

o criminoso escolhe locais onde o caixa é operado por mulheres e, diante da cobrança, eleva o tom de voz, tentando se impor e constranger funcionárias

Por: Andre Eberhardt Fonte: Grupo Planalto de Comunicação
04/02/2026 às 07h25 Atualizada em 04/02/2026 às 09h40
(Foto: Geração IA)
Um criminoso vem sendo apontado por comerciantes de Passo Fundo como responsável por uma série de golpes em restaurantes, bares e padarias da cidade. O indivíduo entra nos estabelecimentos, consome alimentos e bebidas e, no momento do pagamento, afirma que não possui dinheiro e se recusa a pagar.
 
De acordo com relatos, o criminoso escolhe locais onde o caixa é operado por mulheres e, diante da cobrança, eleva o tom de voz, tentando se impor e constranger funcionárias. Comerciantes também relatam que o indivíduo furta produtos e alimentos durante a permanência nos locais.
 
 
Na manhã desta terça-feira, dia 2, o indivíduo esteve em um restaurante no centro de Passo Fundo. Após almoçar e pedir um refrigerante de um litro, afirmou no caixa que não pagaria pelo consumo.
 
O criminoso deixou o local e entrou em uma padaria próxima, onde novamente houve intervenção de pessoas que estavam no estabelecimento. Em seguida, ele embarcou em um ônibus e deixou a região.
 
O indivíduo não teve o nome identificado, mas, conforme informações, possui histórico de ocorrências envolvendo furtos em lojas, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. Ele é descrito como magro, loiro e costuma andar com uma mochila.
 
Comerciantes alertam para atenção redobrada diante da repetição dos golpes atribuídos ao indivíduo em diferentes pontos da cidade.
 
 





* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
