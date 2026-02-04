Criminoso aplica golpes em restaurantes e padarias de Passo Fundo

Um criminoso vem sendo apontado por comerciantes de Passo Fundo como responsável por uma série de golpes em restaurantes, bares e padarias da cidade. O indivíduo entra nos estabelecimentos, consome alimentos e bebidas e, no momento do pagamento, afirma que não possui dinheiro e se recusa a pagar.

De acordo com relatos, o criminoso escolhe locais onde o caixa é operado por mulheres e, diante da cobrança, eleva o tom de voz, tentando se impor e constranger funcionárias. Comerciantes também relatam que o indivíduo furta produtos e alimentos durante a permanência nos locais.

Na manhã desta terça-feira, dia 2, o indivíduo esteve em um restaurante no centro de Passo Fundo. Após almoçar e pedir um refrigerante de um litro, afirmou no caixa que não pagaria pelo consumo.

O criminoso deixou o local e entrou em uma padaria próxima, onde novamente houve intervenção de pessoas que estavam no estabelecimento. Em seguida, ele embarcou em um ônibus e deixou a região.

O indivíduo não teve o nome identificado, mas, conforme informações, possui histórico de ocorrências envolvendo furtos em lojas, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. Ele é descrito como magro, loiro e costuma andar com uma mochila.

Comerciantes alertam para atenção redobrada diante da repetição dos golpes atribuídos ao indivíduo em diferentes pontos da cidade.