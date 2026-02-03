Terça, 03 de Fevereiro de 2026
Tenente Portela, RS
Ação da polícia deixa quatro suspeitos baleados e um morto em SP

Deic investigava assalto a residência e flagrou suspeitos em imóvel

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/02/2026 às 19h09

Uma ação de policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) contra uma quadrilha que roubava residências deixou quatro suspeitos baleados e um morto nesta terça-feira (3), na capital paulista.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os policiais que investigavam a quadrilha flagraram os suspeitos no momento em que eles se preparavam para sair de um imóvel no qual estavam com uma vítima rendida, no Morumbi, na zona sul da cidade.

“Na tentativa de abordagem, houve reação armada por parte dos investigados. Três suspeitos foram atingidos no local. Outros dois conseguiram fugir, mas foram abordados na Avenida Faria Lima, onde novamente resistiram à intervenção policial e também foram atingidos”, informou a SSP, em nota.

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
DENGUE
