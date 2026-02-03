Terça, 03 de Fevereiro de 2026
Centro de São Paulo está sem luz elétrica nesta terça-feira

30 mil clientes seguem sem energia. Enel não identificou as causas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/02/2026 às 18h08

Cerca de 30 mil clientes estão sem energia no centro de São Paulo, em área de concessão para a Enel (Entidade Nacional de Energia Elétrica). A interrupção atinge a região da Avenida Nove de Julho e Higienópolis, além de bairros próximos, e chegou a afetar cerca de 38 mil pessoas no meio da tarde de hoje (3).

A concessionária informa ter disponibilizado alguns geradores, mas ainda desconhece a causa do problema. Não houve chuvas intensas na região hoje.

Na última sexta-feira a interrupção do abastecimento, para ações preventivas, levou a um incêndio em gerador no Instituto do Câncer (Icesp). Um paciente morreu durante transferência para outra unidade.

A continuidade do contrato da Enel na região está em avaliação na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) . Prefeito e governador de São Paulo se manifestaram contrários à continuidade dos serviços da empresa nos moldes atuais. Inicialmente a agência havia aprovado a renovação por mais 30 anos, porém pressão da população e de políticos após apagões nos últimos dois anos levou à abertura de um processo de caducidade da concessão.

© Tânia Rêgo/Agência Brasil
