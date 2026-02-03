Terça, 03 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

UFRGS adota manual com orientações para comunicação antirracista

Documento foi elaborado em parceria com jornalistas e estudante negros

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/02/2026 às 17h18

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) anunciou a ampliação da política interna de equidade racial. A instituição seguirá as diretrizes de comunicação presentes no Manual de Boas Práticas Antirracistas na Comunicação Digital , elaborado pela Rede Jornalistas Pretos em conjunto com o Instituto Peregum.

O documento reúne orientações para combater estereótipos, desinformação e discursos discriminatórios no ambiente digital. Segundo a UFRGS, a iniciativa busca ampliar a presença, o protagonismo e a voz da população negra nos meios de comunicação da universidade.

O processo envolveu jornalistas e estudantes de Jornalismo negros do Rio Grande do Sul e contou com apoio do Sindicato de Jornalistas Profissionais do estado (SindJoRS), da Associação Rio-Grandense de Imprensa (ARI) e do curso de Jornalismo da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (Fabico/UFRGS).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entre os princípios adotados pela universidade estão:

  • a seleção de bancos de imagens que não reforcem visões eurocentradas;
  • a consulta a coletivos e especialistas para qualificar abordagens;
  • a garantia de protagonismo às pessoas negras;
  • o respeito à autoidentificação racial, de gênero e etnia.

>> Confira o manual completo de boas práticas antirracistas

As diretrizes também orientam a evitar estereótipos, sobretudo em coberturas policiais, o uso responsável e contextualizado de imagens sensíveis, a análise crítica do que é visibilizado ou invisibilizado nas fotografias, e a promoção de diversidade real nas representações.

Outro ponto central é a ampliação do banco de fontes sugeridas para entrevistas, com a inclusão de especialistas negros, indígenas e de outros grupos minorizados. O objetivo é evitar a repetição sistemática de referências exclusivamente brancas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Direitos Humanos Há 1 hora

Morre frei Sérgio Görgen, liderança do movimento camponês no Brasil

Ele foi o criador do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA)
Direitos Humanos Há 3 dias

Três em cada dez desaparecidos no Brasil são crianças ou adolescentes

Sumiço de meninas lidera casos de desaparecimento infantojuvenil

 © Paulo Pinto/Agencia Brasil
Direitos Humanos Há 3 dias

Brasil registrou 84,7 mil desaparecidos em 2025; média de 232 por dia

O total de pessoas localizadas também vem aumentando ano a ano
Direitos Humanos Há 4 dias

Polícia apura linchamento de jovem acusado injustamente de homicídio

Deivison Andrade de Lima, de 23 anos, foi espancado e morreu no Paraná

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 5 dias

Pela primeira vez, indígenas e quilombolas terão vagas no Itamaraty

Edital do MRE destina 35% dos cargos para cotas raciais e PCDs

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
28° Sensação
2.27 km/h Vento
58% Umidade
11% (0mm) Chance chuva
06h09 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Quarta
35° 17°
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

Varejo de materiais de construção mira redução de perdas
Senado Federal Há 10 minutos

Pedido de criação da CPMI do Banco Master é protocolado no Congresso
Senado Federal Há 10 minutos

CRE vota acordo de defesa com Eslovênia e convenção sobre destroços marítimos
Geral Há 10 minutos

Centro de São Paulo está sem luz elétrica nesta terça-feira
Esportes Há 10 minutos

Henrique Marques é eleito o melhor do mundo no taekwondo em 2025

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 -0,28%
Euro
R$ 6,20 -0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 426,507,76 -1,77%
Ibovespa
185,622,55 pts 1.55%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6943 (02/02/26)
22
23
35
40
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3603 (02/02/26)
02
04
05
09
10
11
12
14
15
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias