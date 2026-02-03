Morre frei Sérgio Görgen, liderança do movimento camponês no Brasil

Morreu nesta terça-feira (3), aos 70 anos, frei Sérgio Görgen, liderança histórica do movimento camponês no Brasil. O religioso, escritor e intelectual de causas populares, foi um dos sobreviventes do Massacre da Fazenda Santa Elmira, em 1989, e criador do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA).

“Frei Sérgio dedicou sua existência à articulação política e espiritual dos excluídos. Foi peça fundamental na fundação do MPA em 1996, nascido da urgência das secas e da necessidade de voz para o pequeno agricultor”, disse o movimento, em nota.

A organização ressalta que a morte do frei "deixa um vazio imenso na luta social brasileira'", mas ressalta o legado de seu trabalho em defesa da soberania alimentar e da dignidade das pessoas do campo.

Frei Sérgio, membro da Ordem dos Franciscanos, deixou obras referenciais como Trincheiras da Resistência Camponesa e A Gente Não Quer Só Comida , em que teorizou e denunciou a exploração dos camponeses.



“Frade franciscano, ex-deputado estadual, filiado ao PT desde 2000 e dirigente histórico do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Frei Sérgio foi exemplo de luta pelo povo do campo, pela agricultura camponesa, pela reforma agrária e soberania alimentar. Foi uma liderança incansável no combate à fome e na construção da defesa da agricultura camponesa como modo de vida e resistência”, disse o PT, em nota.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte de Frei Sérgio e lembrou o importante apoio espiritual que recebeu dele durante a prisão em Curitiba.

“A fé e as sábias palavras de Frei Sérgio durante suas visitas em Curitiba me ajudaram a atravessar com força e esperança os momentos difíceis da prisão injusta a que fui submetido. Ele carregava consigo uma história de vida exemplar. De luta e de sacrifícios pessoais – incluindo greves de fome – para garantir os direitos daqueles que vivem da agricultura familiar”, disse o presidente, nas redes sociais.

“Frei Sérgio dedicou sua vida a cumprir o ensinamento de Cristo: 'Dai de comer a quem tem fome'. Lutou pela alimentação do corpo e da alma. E deixa esta vida com sua missão cumprida, que seguirá servindo de exemplo e inspiração a todos nós. Descanse em paz, companheiro”, acrescentou.