Terça, 03 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Detran retira a etapa da baliza do exame de direção no Rio Grande do Sul

Medida está alinhada com as deliberações nacionais e passa a valer na quarta-feira (4/2) no Estado

Por: Marcelino Antunes Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul
03/02/2026 às 14h49
Detran retira a etapa da baliza do exame de direção no Rio Grande do Sul
Baliza deixa de ser etapa obrigatória no teste para obtenção da primeira habilitação. (Foto: Divulgação / DetranRS)

O governo do Estado definiu que o processo da primeira habilitação no Rio Grande do Sul não requer mais o exame de baliza. A atualização ocorreu após a publicação do Manual Brasileiro de Exames de Direção, no domingo (1º/2), pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). A decisão no âmbito do DetranRS, adotada nesta terça-feira (3/2), passa a valer a partir de quarta-feira (4/2).

A avaliação durante o exame prático passa a ser concentrada na etapa de circulação, na qual o candidato realiza um trajeto em via pública. O percurso permanece nos mesmos moldes vigentes, testando a condução do veículo em condições convencionais de trânsito. A prova será finalizada com a manobra de estacionamento do veículo.

Seguindo as orientações da Senatran, a medida adotada pelo DetranRS está alinhada ao Manual Brasileiro de Exames de Direção e à Resolução 1.020/2025, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que instituiu a CNH do Brasil e promoveu alterações na norma para formação de condutores no país.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Bruno Todeschini / Agencia RBS)
Trânsito Nacional Há 1 dia

Governo lança manual que muda prova prática da CNH e retira baliza como etapa obrigatória

Novo manual apresentado pela Senatran busca aproximar avaliação da realidade do trânsito, mas mudanças ainda não têm data para vigorar no RS.

 (Foto: Divulgação)
Questão indígena Há 2 dias

MPF arquiva procedimento sobre eleição do cacicado na Terra Indígena Guarita

Decisão foi tomada após meses de acompanhamento, mediações e análise de questionamentos apresentados pela comunidade.

 (Foto: Renato Oliveira / Especial / CP)
Caso Kiss Há 3 dias

Boate Kiss: ex-assistente da banda Gurizada Fandangueira recebe progressão ao regime aberto

Luciano Bonilha Leão é o terceiro dos quatro condenados a ganhar benefício

 (Foto: Reprodução / Vídeo / Rádio Querência SA)
Emergência Há 4 dias

Brigada Militar salva recém-nascida vítima de asfixia em Panambi

Bebê de apenas quatro dias foi socorrida após se engasgar durante a ingestão de medicamento; ação rápida dos policiais evitou uma tragédia.

 (Foto: Divulgação)
IPVA 2026 Há 4 dias

Prazo para parcelamento do IPVA 2026 termina hoje sexta-feira, (30)

Contribuintes que pagarem a primeira parcela, podem dividir o imposto em seis vezes sem juros e garantir descontos que chegam a 22,40%

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
28° Sensação
2.27 km/h Vento
58% Umidade
11% (0mm) Chance chuva
06h09 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Quarta
35° 17°
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

Varejo de materiais de construção mira redução de perdas
Senado Federal Há 10 minutos

Pedido de criação da CPMI do Banco Master é protocolado no Congresso
Senado Federal Há 10 minutos

CRE vota acordo de defesa com Eslovênia e convenção sobre destroços marítimos
Geral Há 10 minutos

Centro de São Paulo está sem luz elétrica nesta terça-feira
Esportes Há 10 minutos

Henrique Marques é eleito o melhor do mundo no taekwondo em 2025

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 -0,28%
Euro
R$ 6,20 -0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 426,507,76 -1,77%
Ibovespa
185,622,55 pts 1.55%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6943 (02/02/26)
22
23
35
40
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3603 (02/02/26)
02
04
05
09
10
11
12
14
15
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias