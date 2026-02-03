Detran retira a etapa da baliza do exame de direção no Rio Grande do Sul

O governo do Estado definiu que o processo da primeira habilitação no Rio Grande do Sul não requer mais o exame de baliza. A atualização ocorreu após a publicação do Manual Brasileiro de Exames de Direção, no domingo (1º/2), pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). A decisão no âmbito do DetranRS, adotada nesta terça-feira (3/2), passa a valer a partir de quarta-feira (4/2).

A avaliação durante o exame prático passa a ser concentrada na etapa de circulação, na qual o candidato realiza um trajeto em via pública. O percurso permanece nos mesmos moldes vigentes, testando a condução do veículo em condições convencionais de trânsito. A prova será finalizada com a manobra de estacionamento do veículo.

Seguindo as orientações da Senatran, a medida adotada pelo DetranRS está alinhada ao Manual Brasileiro de Exames de Direção e à Resolução 1.020/2025, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que instituiu a CNH do Brasil e promoveu alterações na norma para formação de condutores no país.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp