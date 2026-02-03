Terça, 03 de Fevereiro de 2026
Polícia Federal faz operação em SP contra fraudes na Caixa

Criminosos movimentaram R$ 3 milhões, segundo a PF

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/02/2026 às 11h48

A Polícia Federal está nas ruas de São Paulo com a operação Non Olet para investigar fraudes bancárias praticadas contra a Caixa Econômica Federal.

As autoridades cumprem quatro mandados de busca e apreensão na capital paulista com o objetivo de desarticular uma associação criminosa que atua no banco estatal.

Segundo informou a PF, os suspeitos abriram contas em nome de outras pessoas e conseguiam fazer empréstimos. Os criminosos transferiam os valores levantados para outros integrantes do grupo.

Para a operação, a Justiça Federal fez o bloqueio das contas bancárias e reteve os valores que haviam nelas. A investigação da PF concluiu que a quadrilha já movimentou mais de R$ 3 milhões nos últimos dois anos.

Nova operação

A Polícia Federal já fez neste ano outra operação relacionada à Caixa. Foi no dia 15 de janeiro e tinha como objetivo reprimir furto e recepção de computadores de agências da instituição. Com esta prática, segundo a PF, os criminosos causaram um prejuízo de R$ 1,5 milhão ao banco.

© Paulo Pinto/Agência Brasil
