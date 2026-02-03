Terça, 03 de Fevereiro de 2026
Prouni divulga aprovados em primeira chamada

Brasileiros sem diploma de nível superior integram público-alvo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/02/2026 às 09h29
Prouni divulga aprovados em primeira chamada
© José Cruz/Agência Brasil

O Programa Universidade Para Todos (Prouni) divulgou, na madrugada desta terça-feira (3), o resultado da primeira chamada.

Confira a lista com os aprovados no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O programa do Ministério da Educação (MEC) oferece bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de nível superior em instituições de ensino privadas. O público-alvo é composto por brasileiros sem diploma de nível superior.

Aqueles que não foram aprovados agora ainda podem aparecer na segunda chamada, que será divulgada no dia 2 de março. No dia 31 de março haverá uma outra lista de chamada para quem não foi convocado nas duas iniciais. O candidato deve manifestar interesse nestas vagas entre os dias 25 e 26 de março.

O Prouni oferece para 2026 594.519 bolsas, sendo 274.819 integrais e 319.700 parciais, de 50%. Esta é a maior oferta da história do programa, segundo o Ministério da Educação.

Número de bolsas do Prouni por curso:

  • Administração: 63.978;
  • Ciências Contábeis: 41.864;
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 29.367;
  • Gestão de Recursos Humanos: 22.969;
  • Direito: 21.558;
  • Engenharia de Software: 17.484;
  • Logística: 14.714;
  • Criminologia: 13.978;
  • Investigação e Perícia Criminal: 13.900;
  • Psicologia: 13.505.
