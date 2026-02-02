ATUALIZADO: Corpo de homem é localizado na Barra do Guarita por mergulhadores

O corpo de um homem de 42 anos foi localizado na noite desta segunda-feira por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Voluntários. A corporação foi acionada por volta das 19h44min para atender a uma ocorrência de desaparecimento.

Após o início das buscas, o corpo foi encontrado a aproximadamente cinco metros da margem, nas proximidades do ponto onde o desaparecimento havia sido registrado. Conforme informações repassadas pelos bombeiros, a vítima estava a cerca de três metros de profundidade.

O Corpo de Bombeiros Voluntários lamentou o desfecho trágico da ocorrência e manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.