ATUALIZADO: Corpo de homem é localizado na Barra do Guarita por mergulhadores

Vítima foi encontrada a cerca de cinco metros da margem

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações ASCOM Bombeiros Voluntários
02/02/2026 às 21h45 Atualizada em 02/02/2026 às 21h50
ATUALIZADO: Corpo de homem é localizado na Barra do Guarita por mergulhadores
(Foto: ASCOM Bombeiros Voluntários )

O corpo de um homem de 42 anos foi localizado na noite desta segunda-feira por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Voluntários. A corporação foi acionada por volta das 19h44min para atender a uma ocorrência de desaparecimento.

Após o início das buscas, o corpo foi encontrado a aproximadamente cinco metros da margem, nas proximidades do ponto onde o desaparecimento havia sido registrado. Conforme informações repassadas pelos bombeiros, a vítima estava a cerca de três metros de profundidade.

O Corpo de Bombeiros Voluntários lamentou o desfecho trágico da ocorrência e manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.






(Foto: Rádio Liberdade)
