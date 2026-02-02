Terça, 03 de Fevereiro de 2026
Brigada Militar e Corpo de Bombeiros atendem ocorrência de afogamento em Barra do Guarita

Caso ocorreu nas margens do Rio Uruguai e mobiliza bombeiros voluntários de Tenente Portela

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
02/02/2026 às 21h03

(Foto: Rádio Liberdade)

A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros voluntários de Tenente Portela atendem, nessa noite de segunda-feira, uma ocorrência de afogamento nas margens do Rio Uruguai, próximo ao porto da barca, em Barra do Guarita. Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela atuam no local com mergulhadores, realizando as buscas.

A vítima seria uma pessoa conhecida na cidade. O atendimento segue em andamento, com apoio das forças de segurança.

Mais informações deverão ser divulgadas assim que confirmadas pelas autoridades.

 



