Terça, 03 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Polícia apreende bombas caseiras e diz que grupo faria atentado no Rio

Ação cumpriu mandados de busca contra 17 alvos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/02/2026 às 20h09
Polícia apreende bombas caseiras e diz que grupo faria atentado no Rio
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu bombas de fabricação caseira com integrantes de um grupo que, segundo as investigações, se preparava para realizar atentados durante uma manifestação. O ato estava marcado para as 14h desta segunda-feira (2), em frente ao prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), que cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em endereços na capital, região metropolitana do Rio e no interior do estado. Segundo a polícia, o grupo se intitula "Geração Z" e, apenas na capital fluminense, conta com 300 integrantes.

A investigação teve início após a delegacia especializada tomar conhecimento da existência de grupos de mensagens e páginas em redes sociais criados com o objetivo de organizar "manifestações antidemocráticas", programadas para ocorrer em diversos estados do Brasil nesta segunda-feira.

Em São Paulo, 12 pessoas foram presas sob suspeita de planejar um atentado na Avenida Paulista nesta mesma tarde.

De acordo com a Polícia Civil, a operação de hoje foi planejada inicialmente para cumprir medidas cautelares contra quatro envolvidos. Após informações de inteligência, outros 13 foram identificados nesta manhã, levando a polícia a pedir ao Juízo por mais mandados de busca e apreensão, que foram deferidos pela Justiça.

Na ação, a polícia apreendeu coquetéis molotov de fabricação caseira, além de bandeiras e panfletos sem alvos específicos. O delegado titular da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, Luiz Lima, disse que o material apreendido incluía "bandeiras com frases de combate à corrupção, contra a corrupção no caso Banco Master e contra governantes atuais, mas sem especificar nomes ou partidos políticos e nem a qual legenda pertenciam”.

A polícia identificou que os integrantes do grupo compartilhavam conteúdos voltados à radicalização e ao confronto. Também foram encontradas orientações e materiais instrutivos para a confecção de artefatos incendiários improvisados, como o chamado coquetel molotov, além de bombas caseiras, confeccionadas com bolas de gude e pregos em seu interior.

Os alvos dos mandados de busca e apreensão são investigados pelos crimes de incitação ao crime, associação criminosa e posse, fabricação ou preparo de artefato explosivo ou incendiário.

Todos são participantes ou administradores de grupos na internet que atuavam no Rio de Janeiro e "exerciam papel ativo e relevante, com incentivo direto à prática de atos violentos e direcionamento das ações planejadas, incluindo a escolha de um local sensível do cenário político fluminense para a realização do ataque", disse a polícia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: ASCOM Bombeiros Voluntários )
Tragedia Há 3 horas

ATUALIZADO: Corpo de homem é localizado na Barra do Guarita por mergulhadores

Vítima foi encontrada a cerca de cinco metros da margem

 (Foto: Rádio Liberdade)
Afogamento Há 4 horas

Brigada Militar e Corpo de Bombeiros atendem ocorrência de afogamento em Barra do Guarita

Caso ocorreu nas margens do Rio Uruguai e mobiliza bombeiros voluntários de Tenente Portela

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Chacina de Paraisópolis: Promotoria pede júri popular a PMs envolvidos

Nove jovens morreram durante ação policial em um baile funk, em 2019
Geral Há 5 horas

TV Brasil apresenta maratona de série sobre animais em extinção

Produção Rastro dos Bichos ganha exibição diária na telinha

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Há 6 horas

EBC instala antena de TV 3.0 na Torre de TV, em Brasília

Estrutura vai veicular programações de emissoras públicas

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
20° Sensação
0.92 km/h Vento
70% Umidade
11% (0mm) Chance chuva
06h09 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Quarta
35° 17°
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 55 minutos

Câmara aprova MP que cria o Programa Gás do Povo com botijão gratuito para famílias de baixa renda
Câmara Há 55 minutos

Gás do Povo: medida aprovada prevê instalação de biodigestores para famílias de áreas rurais
Economia Há 55 minutos

Câmara aprova MP do programa Gás do Povo
Tragedia Há 3 horas

ATUALIZADO: Corpo de homem é localizado na Barra do Guarita por mergulhadores
Internacional Há 4 horas

Lula envia acordo comercial Mercosul-UE para o Congresso Nacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,07%
Euro
R$ 6,20 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 438,691,40 +0,68%
Ibovespa
182,793,40 pts 0.79%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6943 (02/02/26)
22
23
35
40
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3603 (02/02/26)
02
04
05
09
10
11
12
14
15
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias