IPVA 2026 segue com descontos em fevereiro e pode ter redução de até 21,6% no Rio Grande do Sul

Quem ainda não quitou o IPVA 2026 tem, em fevereiro, mais uma oportunidade de pagar o imposto com desconto no RS. Os proprietários de veículos que quitarem o imposto neste período podem obter redução de até 21,60%, somando o desconto pela antecipação com os benefícios dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão.

O abatimento pela antecipação em fevereiro é de 2%, válido tanto para quem paga em cota única quanto para quem optou pelo parcelamento iniciado em janeiro. No caso dos parcelados, o desconto incide sobre o valor da segunda parcela, que vence neste mês.

O prazo para adesão ao parcelamento em seis vezes, sem juros, encerrou em janeiro. A partir de agora, quem não fez a opção naquele período só pode quitar o imposto em pagamento único.

Descontos se somam e fazem diferença no bolso

Além da antecipação, seguem válidos os descontos dos programas de cidadania fiscal. O Bom Motorista concede abatimento para condutores que não cometeram infrações de trânsito, variando conforme o tempo sem multas:

15% para quem está três anos sem multas;

10% para quem não registra infrações desde novembro de 2023;

5% para quem não foi autuado de novembro de 2024 a outubro de 2025.

Já o Bom Cidadão, vinculado ao programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), beneficia quem solicita a inclusão do CPF nas compras. A redução varia conforme o número de notas fiscais acumuladas:

5% para quem registra pelo menos 150 notas;

3% entre 100 e 149 notas;

1% entre 51 e 99 notas.

Em fevereiro, a soma dos benefícios pode chegar a 21,60%, percentual máximo previsto para este mês. Em março, o desconto pela antecipação cai para 1%, reduzindo o abatimento total.

Parcelamento segue até junho para quem aderiu

Quem optou pelo parcelamento em janeiro deve ficar atento ao calendário. As parcelas devem ser pagas mensalmente, até junho, sempre pelos canais oficiais. No parcelamento, os descontos de antecipação são aplicados apenas nas três primeiras parcelas: 3% em janeiro, 2% em fevereiro e 1% em março.Lembrando que os motoristas que possuem os benefícios do Bom Cidadão e do Bom Motorista podem obter um desconto ainda maior nas parcelas dois e três.

Para quem utiliza o Pix, é necessário gerar um novo QR Code a cada mês. O pagamento também pode ser feito pela rede credenciada de bancos. Todos os proprietários de veículos que não aderiram ao parcelamento em janeiro devem efetuar o pagamento do IPVA 2026 até 30 de abril, em cota única. O vencimento é único para toda a frota, independentemente do final da placa.

