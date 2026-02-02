Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
17°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Primeira onda de calor de 2026: RS tem alerta vermelho para elevação da temperatura

Válido até sábado, comunicado do Inmet aponta para termômetros até 5°C acima da média

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: GZH
02/02/2026 às 16h01
Primeira onda de calor de 2026: RS tem alerta vermelho para elevação da temperatura
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Os próximos dias devem ser de termômetros em elevação no Rio Grande do Sul. Com grau de severidade vermelho, um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica a passagem de uma onda de calor sobre o Estado entre terça-feira (3) e sábado (7).

Esta é a primeira onda de calor que atinge o Brasil neste ano. Além do Rio Grande do Sul, o fenômeno também afeta a metade oeste de Santa Catarina e o sul do Paraná.

Durante este período, a temperatura pode ficar até 5°C acima da média. O alerta abrange grande parte do Rio Grande do Sul.

As regiões afetadas são:

  • Fronteira Oeste
  • Campanha
  • Região Central
  • Missões
  • Região Noroeste
  • Região Norte
  • Metade Oeste do Vale do Rio Pardo
  • Metade Oeste da Serra

Nesta segunda-feira (2), a máxima projetada para Santa Maria é de 30°C. Já na sexta (6), os termômetros devem chegar aos 35ºC no município da Região Central, conforme previsão da Climatempo.

O Inmet alerta, ainda, que a onda de calor representa “grande perigo” de risco à saúde.

Porto Alegre

Não contemplada no alerta do Inmet, a capital dos gaúchos também deve ter dias quentes durante a semana.

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu aviso que indica a atuação de uma onda de calor sobre a Capital até o próximo dia 10. Nesse período, a contar desta segunda-feira, a temperatura pode chegar aos 35°C.

“A atuação de uma forte de massa de ar quente manterá as temperaturas elevadas em Porto Alegre, caracterizando onda de calor”, diz trecho do aviso publicado no Instagram.

Previsão da Climatempo indica máxima de 31°C em Porto Alegre nesta segunda-feira. A temperatura deve subir pelos menos 3°C na terça, quando a máxima projetada é de 34°C.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Há 55 minutos

EBC instala antena de TV 3.0 na Torre de TV, em Brasília

Estrutura vai veicular programações de emissoras públicas
Geral Há 1 hora

Polícia Civil de SP prende suspeitos de planejar atentado na Paulista

Grupo se organizava pelas redes e ensinava a usar explosivos caseiros
Geral Há 2 horas

Inmet emite alerta para onda de calor em municípios do Sul do país

Aviso vale até sexta-feira (6) e abrange mais de 500 municípios

 © Montagem/EBC
Geral Há 2 horas

Brasil no Mundo da TV Brasil leva debate geopolítico à TV aberta

Programa completa três meses no ar neste fim de semana

 Foto: Divulgação
IPVA 2026 Há 3 horas

IPVA 2026 segue com descontos em fevereiro e pode ter redução de até 21,6% no Rio Grande do Sul

Neste mês é possível reduzir o valor com antecipação e benefícios do Bom Motorista e do Bom Cidadão, mas sem novos parcelamentos

Tenente Portela, RS
27°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 32°
27° Sensação
3.48 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h08 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Terça
35° 17°
Quarta
28° 17°
Quinta
33° 16°
Sexta
35° 18°
Sábado
32° 20°
Últimas notícias
Câmara Há 23 minutos

Câmara aprova MP que libera R$ 83,5 milhões para combate a pragas e doenças em animais ou plantas
Política Há 23 minutos

Davi Alcolumbre prega convivência pacífica entre poderes
Câmara Há 39 minutos

Deputados analisam MP que cria o Programa Gás do Povo; acompanhe
Câmara Há 53 minutos

Câmara aprova MP que libera R$ 83,5 milhões para combate a pragas e doenças em animais ou plantas; acompanhe
Senado Federal Há 53 minutos

Feminicídio e crime organizado estão no foco do Judiciário, diz Fachin

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,57%
Euro
R$ 6,20 -0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 438,622,76 -6,61%
Ibovespa
182,793,40 pts 0.79%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6942 (31/01/26)
16
33
34
50
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3602 (31/01/26)
01
02
03
04
05
06
08
09
15
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2882 (30/01/26)
01
03
06
09
14
15
16
19
23
31
32
41
44
63
64
66
71
77
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2919 (30/01/26)
17
25
26
32
33
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias