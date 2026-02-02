Primeira onda de calor de 2026: RS tem alerta vermelho para elevação da temperatura

Os próximos dias devem ser de termômetros em elevação no Rio Grande do Sul. Com grau de severidade vermelho, um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica a passagem de uma onda de calor sobre o Estado entre terça-feira (3) e sábado (7).

Esta é a primeira onda de calor que atinge o Brasil neste ano. Além do Rio Grande do Sul, o fenômeno também afeta a metade oeste de Santa Catarina e o sul do Paraná.

Durante este período, a temperatura pode ficar até 5°C acima da média. O alerta abrange grande parte do Rio Grande do Sul.

As regiões afetadas são:

Fronteira Oeste

Campanha

Região Central

Missões

Região Noroeste

Região Norte

Metade Oeste do Vale do Rio Pardo

Metade Oeste da Serra

Nesta segunda-feira (2), a máxima projetada para Santa Maria é de 30°C. Já na sexta (6), os termômetros devem chegar aos 35ºC no município da Região Central, conforme previsão da Climatempo.

O Inmet alerta, ainda, que a onda de calor representa “grande perigo” de risco à saúde.

Porto Alegre

Não contemplada no alerta do Inmet, a capital dos gaúchos também deve ter dias quentes durante a semana.

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu aviso que indica a atuação de uma onda de calor sobre a Capital até o próximo dia 10. Nesse período, a contar desta segunda-feira, a temperatura pode chegar aos 35°C.