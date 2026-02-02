Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
17°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Defesa Civil alerta para risco de chuvas fortes em São Paulo

Tempestades devem ocorrer na terça-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/02/2026 às 09h53
Defesa Civil alerta para risco de chuvas fortes em São Paulo
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou alerta para risco de chuvas persistentes, acompanhadas por raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo, entre segunda-feira (2) e terça-feira (3), em diversas regiões do estado.

As chuvas mais fortes devem ocorrer na terça-feira, concentradas no oeste paulista, próximo à divisa com o estado do Paraná.

Segundo o órgão, os modelos meteorológicos indicam acumulados significativos de chuva, que variam conforme a região:

• Muito alto: Vale do Ribeira e Região de Itapeva;

• Alto: Regiões de Sorocaba e Bauru;

• Médio: Região de Marília, Região Metropolitana da Capital Paulista, Baixada Santista, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Regiões de Campinas, Presidente Prudente, Araraquara, São José do Rio Preto, Araçatuba, Ribeirão Preto, Barretos e Franca.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) manterá plantão 24 horas durante o período e o Gabinete de Crise funcionará no formato remoto, com todas as concessionárias mobilizadas, informou a Defesa Civil. Em caso de agravamento da situação, o gabinete passará para a modalidade presencial.

Recomendações da Defesa Civil

A população deve evitar áreas sujeitas a alagamentos e enxurradas, não atravessar vias inundadas e buscar abrigo em local seguro durante temporais, mantendo distância de árvores, postes e estruturas metálicas.

Em áreas de encosta, o órgão ressalta que é importante observar sinais de deslizamento, como rachaduras no solo, nas paredes dos imóveis e inclinação de árvores ou postes.

Em caso de emergência, as pessoas devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 11 minutos

INSS retoma atendimento presencial em agências do país

Serviços e Central 135 voltam a funcionar nesta segunda-feira
Geral Há 3 horas

SP registra desabamentos e quedas de árvore por chuva forte

Não há registro de vítimas
Geral Há 5 horas

Prédio desaba no Rio e mata uma mulher

Oito pessoas foram resgatadas com vida
Geral Há 19 horas

Ciclone extratropical se intensifica em Santa Catarina

Chegada é prevista entre esta segunda (2) e quarta-feira

 © Letycia Bond/ Agência Brasil
Geral Há 20 horas

Centenas de pessoas em São Paulo pedem justiça pelo cão Orelha

Cão foi torturado por adolescentes e morreu em Santa Catarina

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 32°
29° Sensação
0.84 km/h Vento
32% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h08 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Terça
35° 17°
Quarta
28° 17°
Quinta
33° 16°
Sexta
35° 18°
Sábado
32° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 8 minutos

FreeClip 2 ilustra tendência em fones open-ear com IA
Câmara Há 8 minutos

Comissão propõe que atletas fiquem com 50% dos direitos de imagem em apostas esportivas
Câmara Há 8 minutos

Oposição aponta derrubada de veto e instalação de CPMI do Banco Master como prioridades na retomada dos trabalhos
Câmara Há 8 minutos

Governo aponta acordo Mercosul-União Europeia e votações de MPs como prioridades; assista
Geral Há 8 minutos

INSS retoma atendimento presencial em agências do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,00%
Euro
R$ 6,22 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 438,751,86 -6,05%
Ibovespa
181,636,97 pts 0.15%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6942 (31/01/26)
16
33
34
50
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3602 (31/01/26)
01
02
03
04
05
06
08
09
15
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2882 (30/01/26)
01
03
06
09
14
15
16
19
23
31
32
41
44
63
64
66
71
77
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2919 (30/01/26)
17
25
26
32
33
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias