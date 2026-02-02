Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
17°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo lança manual que muda prova prática da CNH e retira baliza como etapa obrigatória

Novo manual apresentado pela Senatran busca aproximar avaliação da realidade do trânsito, mas mudanças ainda não têm data para vigorar no RS.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
02/02/2026 às 09h40
Governo lança manual que muda prova prática da CNH e retira baliza como etapa obrigatória
(Foto: Bruno Todeschini / Agencia RBS)

A prova prática para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passa por uma reformulação em nível nacional. A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) apresentou neste domingo (1º) o Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, que estabelece novas diretrizes para a avaliação dos candidatos e retira a baliza como etapa obrigatória e eliminatória do exame.

A mudança, segundo a Secretaria, busca aproximar o teste da realidade do trânsito brasileiro, com foco no comportamento do condutor em situações reais de circulação.

Apesar da definição nacional, a aplicação das novas regras não será imediata em todos os Estados. No Rio Grande do Sul, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS) informou a Zero Hora, neste domingo (1º), que o exame prático segue, por enquanto, a normativa federal atualmente em vigor.

Em nota, o departamento afirma que "está, neste momento, finalizando a construção do regramento para a atuação de instrutores autônomos e a utilização de veículo próprio no processo de habilitação" e, depois, irá analisar as diretrizes do novo manual para "eventuais adaptações no modelo de exame prático".

 

O que muda na prova prática

O novo manual altera o foco da avaliação. A prova deixa de priorizar manobras isoladas, realizadas em espaços controlados, e passa a concentrar a análise no trajeto em via pública.

Atenção ao ambiente, leitura do trânsito, respeito à sinalização, interação com outros veículos, pedestres e ciclistas, além do controle emocional, se tornam os principais critérios observados durante o exame.

Nesse novo modelo, a baliza deixa de existir como uma etapa autônoma e eliminatória. O estacionamento permanece, mas apenas como parte final do percurso, sem a estrutura rígida que, segundo a Senatran, se distanciava da condução cotidiana.

— Um trajeto em via pública permite avaliar atenção, leitura do ambiente e respeito às regras. O foco deixa de ser a memorização de movimentos e passa a ser o comportamento ao volante — afirmou o secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão.

 

Situação nos Estados e no RS

Ao menos dez Estados já deixaram de exigir a baliza na prova prática, entre eles São Paulo, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Sergipe. O Distrito Federal não aplica o teste desde 2004. Em outros locais, a mudança ocorre de forma gradual ou ainda depende de ajustes técnicos nos Detrans.

No Rio Grande do Sul, a baliza segue sendo exigida. O Detran-RS afirma que somente após a consolidação do manual técnico da Senatran serão avaliadas eventuais alterações no formato da prova prática aplicada no Estado.

A Senatran ressalta que as diretrizes são nacionais e obrigatórias, mas que a aplicação da prova pode variar conforme as características urbanas de cada cidade, como vias, sinalização e condições de tráfego.

 

Critérios de avaliação

Outra mudança relevante está nos critérios de reprovação. Antes, havia faltas eliminatórias automáticas, mesmo quando não configuravam infrações de trânsito. Com o novo manual, a avaliação passa a considerar exclusivamente as infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com pontuação conforme a gravidade, até o limite máximo de 10 pontos.

Condutas que não são infrações, como deixar o veículo morrer, deixam de gerar reprovação automática. Já situações que comprometam a segurança viária continuam podendo levar à interrupção do exame, caso o examinador identifique falta de condições mínimas para condução segura.

 

Veículos automáticos

O manual também autoriza a realização da prova prática com veículos automáticos, desde que estejam em conformidade com a legislação. A medida já foi adotada em alguns Estados e tende a se expandir com a padronização nacional.

Segundo a Senatran, as mudanças têm como objetivo tornar o processo de habilitação mais justo, acessível e alinhado à realidade das ruas, reduzindo a distância entre o exame e o cotidiano de quem dirige.

— O exame não fica mais fácil, mas mais real. Menos encenação e mais realidade — afirma Adrualdo Catão.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação)
Questão indígena Há 1 dia

MPF arquiva procedimento sobre eleição do cacicado na Terra Indígena Guarita

Decisão foi tomada após meses de acompanhamento, mediações e análise de questionamentos apresentados pela comunidade.

 (Foto: Renato Oliveira / Especial / CP)
Caso Kiss Há 2 dias

Boate Kiss: ex-assistente da banda Gurizada Fandangueira recebe progressão ao regime aberto

Luciano Bonilha Leão é o terceiro dos quatro condenados a ganhar benefício

 (Foto: Reprodução / Vídeo / Rádio Querência SA)
Emergência Há 3 dias

Brigada Militar salva recém-nascida vítima de asfixia em Panambi

Bebê de apenas quatro dias foi socorrida após se engasgar durante a ingestão de medicamento; ação rápida dos policiais evitou uma tragédia.

 (Foto: Divulgação)
IPVA 2026 Há 3 dias

Prazo para parcelamento do IPVA 2026 termina hoje sexta-feira, (30)

Contribuintes que pagarem a primeira parcela, podem dividir o imposto em seis vezes sem juros e garantir descontos que chegam a 22,40%

 (Foto: Reprodução / RD Foco)
Acidente Fatal Há 4 dias

Trabalhador morre após ser atingido por palete de 1,6 tonelada em Redentora

Ezequiel dos Santos, de 31 anos, morreu durante o descarregamento de placas solares em uma granja às margens da ERS-317; causas do acidente serão investigadas.

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 32°
29° Sensação
0.84 km/h Vento
32% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h08 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Terça
35° 17°
Quarta
28° 17°
Quinta
33° 16°
Sexta
35° 18°
Sábado
32° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 8 minutos

FreeClip 2 ilustra tendência em fones open-ear com IA
Câmara Há 8 minutos

Comissão propõe que atletas fiquem com 50% dos direitos de imagem em apostas esportivas
Câmara Há 8 minutos

Oposição aponta derrubada de veto e instalação de CPMI do Banco Master como prioridades na retomada dos trabalhos
Câmara Há 8 minutos

Governo aponta acordo Mercosul-União Europeia e votações de MPs como prioridades; assista
Geral Há 8 minutos

INSS retoma atendimento presencial em agências do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,00%
Euro
R$ 6,22 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 438,751,86 -6,05%
Ibovespa
181,636,97 pts 0.15%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6942 (31/01/26)
16
33
34
50
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3602 (31/01/26)
01
02
03
04
05
06
08
09
15
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2882 (30/01/26)
01
03
06
09
14
15
16
19
23
31
32
41
44
63
64
66
71
77
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2919 (30/01/26)
17
25
26
32
33
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias