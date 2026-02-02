Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
17°C 32°C
Tenente Portela, RS
Prédio desaba no Rio e mata uma mulher

Oito pessoas foram resgatadas com vida

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/02/2026 às 08h56

Um prédio de quatro andares desabou na madrugada desta segunda-feira (2) na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 298, no bairro do Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro, e matou uma mulher, identificada como Michele Martins, de 40 anos.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado. Mãe e filha de sete anos ficaram sob os escombros. A menina foi resgatada com vida perto das 6h30 e levada para o Hospital Souza Aguiar. A mãe foi retirada morta dos escombros.

Além delas, oito pessoas foram resgatadas com vida pela corporação, sendo uma delas encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho.

Mais de 50 militares e sete unidades operacionais atuam no local, incluindo especialistas do Grupo de Operações Especiais e alunos do Curso de Operações de Salvamento em Desastres com apoio de 12 viaturas.

© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 32°
29° Sensação
0.84 km/h Vento
32% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h08 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Terça
35° 17°
Quarta
28° 17°
Quinta
33° 16°
Sexta
35° 18°
Sábado
32° 20°
DENGUE
