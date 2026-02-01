Domingo, 01 de Fevereiro de 2026
Ciclone extratropical se intensifica em Santa Catarina

Chegada é prevista entre esta segunda (2) e quarta-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/02/2026 às 18h07

A formação de um novo ciclone extratropical na Região Sul do país está se intensificando em Santa Catarina, com a chegada de temporais isolados, com raios, rajadas de vento, granizo e alagamentos pontuais nas regiões do litoral sul e na grande Florianópolis. Alerta meteorológico, divulgado pela Defesa Civil do estado prevê que o temporal permaneça entre duas e três horas.

Em nota publicada na última sexta-feira (30), a Defesa Civil de Santa Catarina alertava para a formação de um ciclone extratropical, com chegada prevista entre a segunda (2) e a quarta-feira (4).

“O fenômeno deve se formar próximo à Região Sudeste e trazer mais chuva ao litoral catarinense. A partir da madrugada de terça-feira (3), os temporais tendem a ganhar intensidade, principalmente entre o litoral norte e a grande Florianópolis. Os acumulados elevados aumentam o risco para alagamentos, enxurradas e eventuais deslizamentos”.

A meteorologista Nicolle Reis, da Defesa Civil, disse que “diferentemente do final de semana, quando as instabilidades são passageiras, a chuva deve ocorrer de forma persistente e volumosa nos próximos dias”.

A Defesa Civil informou ainda que da tarde de hoje para a noite, o aquecimento, a umidade e influência de uma área de baixa pressão e de ventos mais intensos em diferentes níveis da atmosfera, voltam a favorecer a formação de temporais isolados. “Apesar da instabilidade do tempo ficar restrita às áreas mais a leste do estado, como o litoral e Vale do Itajaí e os temporais serem mais isolados que no dia anterior, eles ainda podem produzir granizo e intensas rajadas de vento de forma localizada”.

© Letycia Bond/ Agência Brasil
