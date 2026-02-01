Domingo, 01 de Fevereiro de 2026
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Exército inicia no Rio incorporação da 1ª turma de mulheres recrutas

Serão incorporadas como soldados 159 mulheres

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/02/2026 às 14h42

O Comando Militar do Leste (CML) inicia nesta segunda-feira (2) a primeira etapa do serviço militar feminino, com 159 mulheres incorporadas como soldados no Rio de Janeiro, A primeira etapa presencial de seleção, inclui conferência documental, avaliações de saúde e entrevistas.

As primeiras mulheres recrutas da história do Exército Brasileiro serão distribuídas em unidades de saúde, ensino e apoio. A meta de longo prazo é que o efetivo feminino atinja 20% do contingente de soldados até 2035. Além das 159 voluntárias no Rio de Janeiro, o CML é responsável por tropas no Espírito Santo e em Minas Gerais e deverá incorporar 37 mulheres em Juiz de Fora e 26 em Belo Horizonte.

Voluntárias

As jovens, nascidas em 2007, que se alistaram voluntariamente passarão por um processo seletivo específico. No Rio de Janeiro, uma das etapas do processo ocorrerá no Palácio Duque de Caxias, sede histórica do Comando Militar do Leste, região central da cidade. No local, serão realizados os procedimentos administrativos iniciais, incluindo conferência documental e avaliações.

Diferentemente do alistamento masculino obrigatório, as voluntárias ingressam por opção própria, sem multa ou sanção pelo não alistamento. A partir da incorporação, ou seja, finalizadas as etapas de seleção, o serviço das recrutas se torna obrigatório.

Além disso, o Exército garante plena isonomia de condições: as mulheres incorporadas terão “os mesmos direitos e responsabilidades” dos recrutas homens - salário, plano de saúde, auxílio-alimentação, contagem de tempo para aposentadoria e outros benefícios previstos na Lei do Serviço Militar -, com adição da licença maternidade.

“É um momento simbólico para o Exército, que reforça a valorização das mulheres em suas fileiras,” destacou o major Hugo Chermann, porta-voz do Serviço Militar Feminino no Rio de Janeiro. “Nosso compromisso é conduzir esse processo com transparência e profissionalismo, garantindo oportunidades iguais a todas as voluntárias”, acrescentou.

Atualmente, há oficiais e praças do segmento feminino atuando tanto em funções operacionais, quanto em cargos de liderança, chefia e comando nas áreas de saúde, administração e na linha bélica do Exército.

Para a coronel médica Ana Paula Reis, diretora da Policlínica Militar da Praia Vermelha e com quase 30 anos de carreira no Exército, a abertura deste ciclo é histórica.

“Com isso, teremos a partir de 2026 mulheres em todos os postos e graduações da carreira militar. Soldados do segmento feminino poderão nos ter como exemplo de reconhecimento e liderança, enriquecendo, assim, a gestão como um todo e reforçando os valores éticos da instituição”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 1 hora

Ciclone extratropical se intensifica em Santa Catarina

Chegada é prevista entre esta segunda (2) e quarta-feira

 © Letycia Bond/ Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Centenas de pessoas em São Paulo pedem justiça pelo cão Orelha

Cão foi torturado por adolescentes e morreu em Santa Catarina

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 8 horas

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 130 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas
Geral Há 1 dia

Menina de 4 anos que desapareceu em região de mata é encontrada em MG

Alice Maciel Lisboa tinha sido vista pela última vez na quinta-feira

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 1 dia

Morre paciente do Icesp após transferência por causa de incêndio

Gerador que abastecia o prédio pegou fogo e energia foi desligada

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 31°
28° Sensação
3.8 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h07 Nascer do sol
19h29 Pôr do sol
Segunda
34° 15°
Terça
36° 18°
Quarta
36° 17°
Quinta
36° 18°
Sexta
37° 20°
Últimas notícias
Geral Há 1 hora

Ciclone extratropical se intensifica em Santa Catarina
Política Há 2 horas

Chanceleres de Brasil e EUA conversam sobre comércio e segurança
Geral Há 2 horas

Centenas de pessoas em São Paulo pedem justiça pelo cão Orelha
Economia Há 4 horas

IR zero para quem ganha até R$ 5 mil vale a partir deste mês
Saúde Há 4 horas

Blocos da saúde mental quebram preconceitos e reforçam inclusão no Rio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,00%
Euro
R$ 6,22 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 424,935,14 -9,01%
Ibovespa
181,363,90 pts -0.97%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6942 (31/01/26)
16
33
34
50
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3602 (31/01/26)
01
02
03
04
05
06
08
09
15
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2882 (30/01/26)
01
03
06
09
14
15
16
19
23
31
32
41
44
63
64
66
71
77
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2919 (30/01/26)
17
25
26
32
33
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias