Domingo, 01 de Fevereiro de 2026
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

MPF arquiva procedimento sobre eleição do cacicado na Terra Indígena Guarita

Decisão foi tomada após meses de acompanhamento, mediações e análise de questionamentos apresentados pela comunidade.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MPF RS
01/02/2026 às 12h12
MPF arquiva procedimento sobre eleição do cacicado na Terra Indígena Guarita
(Foto: Divulgação)

O Ministério Público Federal (MPF) decidiu arquivar a Notícia de Fato nº 1.29.000.010456/2025-71, instaurada para acompanhar o processo eleitoral do cacicado na Terra Indígena Guarita, no Rio Grande do Sul. A decisão foi formalizada no final de janeiro de 2026, após meses de acompanhamento, reuniões de mediação e análise das manifestações apresentadas por diferentes segmentos da comunidade.

A Notícia de Fato havia sido aberta em setembro de 2025, diante de questionamentos e divergências internas relacionadas às regras do processo eleitoral, à atuação da Comissão Eleitoral e à alegação de possíveis irregularidades durante o pleito, realizado em 14 de dezembro de 2025.

 

Acompanhamento e mediação

 

Ao longo do processo, o MPF atuou de forma mediadora, promovendo reuniões presenciais e virtuais com a participação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), da Comissão Eleitoral, de lideranças indígenas, de representantes da oposição e de órgãos de segurança pública. O objetivo foi garantir o diálogo, a transparência e a preservação da paz social na comunidade.

 

Durante esse período, foram discutidos pontos como:

• critérios do regimento eleitoral;

• exigência do domínio da língua Kaingang para o cargo de cacique;

• lista de eleitores aptos a votar;

• utilização da chamada “urna especial”;

• segurança durante o processo eleitoral.

 

Também houve acompanhamento do pleito por parte da Brigada Militar, da Funai e do MPI, com reforço de policiamento para prevenir conflitos.

 

Resultado da eleição

 

De acordo com os dados apresentados no relatório final, a eleição ocorreu com ampla participação da comunidade. O resultado apontou a vitória da Chapa 1, encabeçada por Valdonês Joaquim, com 2.397 votos, o que corresponde a aproximadamente 65% dos votos válidos. A Chapa 2 obteve 1.278 votos, além de registros de votos nulos e brancos.

O MPF destacou que, mesmo considerando os questionamentos apresentados, não foram comprovadas fraudes ou irregularidades capazes de invalidar o resultado da eleição. A própria Comissão Eleitoral, escolhida pela comunidade indígena, validou o pleito, com acompanhamento de fiscais das chapas concorrentes.

 

Autonomia indígena e decisão de arquivamento

 

Na decisão, o MPF reafirma que não compete ao Ministério Público Federal validar, anular ou homologar eleições internas de comunidades indígenas, sob pena de violar a autonomia e a autodeterminação dos povos indígenas, garantidas pelo artigo 231 da Constituição Federal.

Segundo o entendimento do órgão, a legitimidade das lideranças indígenas decorre da própria comunidade, de seus costumes, tradições e formas próprias de organização social. Assim, inexistindo interesse tutelável na esfera cível, o MPF determinou o arquivamento da Notícia de Fato, nos termos da legislação vigente.

O órgão também ressaltou que eventuais disputas internas devem ser resolvidas prioritariamente no âmbito da própria comunidade, com apoio de instâncias de mediação, e não por imposição de decisões externas.

 

Respeito às decisões comunitárias

 

Com o arquivamento, o MPF reforça a importância do respeito às decisões coletivas tomadas pelos povos indígenas, bem como ao protagonismo das comunidades na definição de suas lideranças. A atuação do órgão, conforme destacado no relatório, limitou-se à mediação e ao acompanhamento institucional, sem interferência na organização interna da Terra Indígena Guarita.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Renato Oliveira / Especial / CP)
Caso Kiss Há 1 dia

Boate Kiss: ex-assistente da banda Gurizada Fandangueira recebe progressão ao regime aberto

Luciano Bonilha Leão é o terceiro dos quatro condenados a ganhar benefício

 (Foto: Reprodução / Vídeo / Rádio Querência SA)
Emergência Há 2 dias

Brigada Militar salva recém-nascida vítima de asfixia em Panambi

Bebê de apenas quatro dias foi socorrida após se engasgar durante a ingestão de medicamento; ação rápida dos policiais evitou uma tragédia.

 (Foto: Divulgação)
IPVA 2026 Há 2 dias

Prazo para parcelamento do IPVA 2026 termina hoje sexta-feira, (30)

Contribuintes que pagarem a primeira parcela, podem dividir o imposto em seis vezes sem juros e garantir descontos que chegam a 22,40%

 (Foto: Reprodução / RD Foco)
Acidente Fatal Há 3 dias

Trabalhador morre após ser atingido por palete de 1,6 tonelada em Redentora

Ezequiel dos Santos, de 31 anos, morreu durante o descarregamento de placas solares em uma granja às margens da ERS-317; causas do acidente serão investigadas.

 (Foto: Reprodução / ND Mais)
Parto Tenso Há 4 dias

Bebê cai no chão ao nascer na recepção de hospital em Santa Catarina

Família relata falhas no acolhimento durante parto avançado; recém-nascido passou por exames e segue em observação médica.

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 31°
28° Sensação
3.8 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h07 Nascer do sol
19h29 Pôr do sol
Segunda
34° 15°
Terça
36° 18°
Quarta
36° 17°
Quinta
36° 18°
Sexta
37° 20°
Últimas notícias
Geral Há 1 hora

Ciclone extratropical se intensifica em Santa Catarina
Política Há 2 horas

Chanceleres de Brasil e EUA conversam sobre comércio e segurança
Geral Há 2 horas

Centenas de pessoas em São Paulo pedem justiça pelo cão Orelha
Economia Há 4 horas

IR zero para quem ganha até R$ 5 mil vale a partir deste mês
Saúde Há 4 horas

Blocos da saúde mental quebram preconceitos e reforçam inclusão no Rio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,00%
Euro
R$ 6,22 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 424,935,14 -9,01%
Ibovespa
181,363,90 pts -0.97%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6942 (31/01/26)
16
33
34
50
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3602 (31/01/26)
01
02
03
04
05
06
08
09
15
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2882 (30/01/26)
01
03
06
09
14
15
16
19
23
31
32
41
44
63
64
66
71
77
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2919 (30/01/26)
17
25
26
32
33
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias