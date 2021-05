Campo Novo: vacinação para gestantes e puérperas com comorbidades inicia amanhã

A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar vacinação contra Covid-19, agora de primeira dose para gestantes e puérperas com comorbidades com receituário médico ou pertencente a grupo prioritário.

A aplicação da dose será nesta quarta-feira, 26 de maio, somente pela manhã. Das 7:30h às 11:30h, na unidade básica de saúde. É necessário estar portando cartão sus, carteira de vacinação e laudo médico.

