PM de SP terá esquema de atendimento especial a mulheres no Carnaval

A Polícia Militar de São Paulo terá um esquema especial de segurança no Carnaval, na capital paulista, para atender as mulheres. A corporação colocará nas ruas policiais militares femininas dedicadas especialmente ao acolhimento imediato de vítimas de importunação sexual e à prisão dos agressores.

As policiais ficarão em contato permanente com o programa Cabine Lilás, do Centro de Operações da PM (Copom). O programa, que permanecerá ativo no Carnaval, atende pelo 190 e tem 100% de seu efetivo formado por policiais mulheres.

“A Cabine Lilás centraliza em um único lugar todas as iniciativas do estado de proteção à mulher. Cerca de 30% das mulheres que recebem orientação pela Cabine Lilás acabam registrando o boletim de ocorrência. Esse é o primeiro passo para acabar com o ciclo da violência, destaca o comandante do Copom de São Paulo, coronel Carlos Henrique Lucena.

No total, a Polícia Militar de São Paulo, contará, além do efetivo já existente, com um acréscimo de 5,2 mil policiais militares por dia no Carnaval paulistano e cerca de 2,5 mil viaturas nos megablocos, blocos de rua e demais eventos programados.

Segundo a polícia, o esquema de segurança contará com um amplo uso de tecnologia. Além das câmeras integradas ao programa Muralha Paulista – que geram alertas sobre foragidos da justiça e veículos roubados ou furtados – haverá o emprego de drones para monitoramento aéreo em tempo real.





