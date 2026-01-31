Sábado, 31 de Janeiro de 2026
Prêmio de R$ 115 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

Apostas podem ser feitas até às 20h, horário de Brasília

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/01/2026 às 09h57
© Marcello Casal JrAgência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.967 da Mega-Sena serão sorteadas neste sábado (31), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 115 milhões .

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de sábado (31), em qualquer lotérica do país ou pela internet , no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

