Prêmio de R$ 115 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

As seis dezenas do concurso 2.967 da Mega-Sena serão sorteadas neste sábado (31), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 115 milhões .
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de sábado (31), em qualquer lotérica do país ou pela internet , no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.