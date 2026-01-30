Sexta, 30 de Janeiro de 2026
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Inmet emite alerta laranja para tempestades no país até sábado

Todas as regiões serão afetadas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/01/2026 às 19h13
Inmet emite alerta laranja para tempestades no país até sábado
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (30) um alerta laranja para tempestades e chuvas fortes que poderão atingir 16 unidades da federação até este sábado (31).

As unidades federativas que poderão ser afetadas são:

  • Amazonas,
  • Pará;
  • Rondônia;
  • Distrito Federal;
  • Mato Grosso do Sul;
  • Mato Grosso;
  • Tocantins;
  • Goiás;
  • Bahia;
  • Espírito Santo;
  • Minas Gerais;
  • Rio de Janeiro;
  • São Paulo;
  • Paraná;
  • Rio Grande do Sul;
  • Santa Catarina.

O alerta laranja, que é válido até as 23h59 de sábado, é o grau intermediário entre os três avisos emitidos pelo instituto: amarelo, para perigo potencial; laranja, para perigo; e vermelho, para grande perigo.

De acordo com o Inmet, o alerta laranja significa situação meteorológica perigosa. A recomendação é para que as pessoas se mantenham vigilantes e informem-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas.

Nos estados do Sul, a região que deverá ser mais afetada é a leste, que inclui as cidades de Curitiba, Joinville (SC), Florianópolis, Criciúma (SC), Caxias do Sul (RS), Porto Alegre, Pelotas (RS) e Rio Grande (RS).

No Centro-Oeste, deverão ser atingidas as áreas de Goiânia, Rio Verde (GO) e Caldas Novas (GO), Brasília, Anápolis (GO), Gurupi (TO), Sorriso (MT), Sinop (MT), Alta Floresta (MT).

No Norte, são Ariquemes (RO), Porto Velho, e praticamente todo estado do Amazonas, incluindo a capital, com exceção da porção mais ao norte e mais ao sul do estado.

No Nordeste, o perigo maior é no sul do estado da Bahia, nas áreas da cidades de Vitória da Conquista, Porto Seguro, e Luís Eduardo Magalhães.

Ciclone no Sudeste

Segundo o Inmet, a formação de um ciclone no litoral da região Sudeste nesta sexta-feira (30) favorece a ocorrência de grandes volumes de chuva para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além do sul de Minas Gerais.

Os totais de chuva previstos superam os 100 mm nas áreas da Serra da Mantiqueira, enquanto no litoral paulista os volumes podem ultrapassar 60 mm.

As áreas afetadas abarcam as regiões da capital paulista, Itanhaém (SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP), todo o estado do Rio de Janeiro, e praticamente todo o Espírito Santo e Minas Gerais, excetuando apenas a parte mais ao norte desses estados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 3 horas

Justiça condena lojista a 5 anos de reclusão por maus-tratos a cães

Homem confinava os cachorros em subsolo de loja em São Paulo
Geral Há 4 horas

Tubarão-cabeça-chata é provável espécie que atacou garoto em Olinda

Deivison Rocha, de 13 anos, foi enterrado nesta sexta-feira
Geral Há 4 horas

Conciliação sobre greve de ônibus em São Luís termina em impasse

Justiça determinou que 80% da frota volte a circular

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Estado de São Paulo registra recorde de feminicídios em 2025

Já o número de homicídios dolosos teve queda de 3%

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Prefeitura de SP estima público de 16,5 milhões de foliões no carnaval

Estrutura dos blocos de rua será paga com recursos privados

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
19° Sensação
1.9 km/h Vento
90% Umidade
80% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
33° 16°
Segunda
35° 16°
Terça
36° 19°
Quarta
35° 19°
Últimas notícias
Economia Há 2 horas

BC aperta regras de provedores de TI para instituições financeiras
Saúde Há 3 horas

Ministério da Saúde diz que vírus Nipah não ameaça o Brasil
Geral Há 3 horas

Justiça condena lojista a 5 anos de reclusão por maus-tratos a cães
Geral Há 4 horas

Tubarão-cabeça-chata é provável espécie que atacou garoto em Olinda
Geral Há 4 horas

Conciliação sobre greve de ônibus em São Luís termina em impasse

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,00%
Euro
R$ 6,22 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 464,610,88 -0,52%
Ibovespa
181,363,90 pts -0.97%
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6940 (29/01/26)
24
53
66
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3600 (29/01/26)
03
04
05
06
07
08
09
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias