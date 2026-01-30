Sexta, 30 de Janeiro de 2026
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estado de São Paulo registra recorde de feminicídios em 2025

Já o número de homicídios dolosos teve queda de 3%

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/01/2026 às 18h58
Estado de São Paulo registra recorde de feminicídios em 2025
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O estado de São Paulo registrou em 2025 o maior número de feminicídios desde o início da série histórica, em 2018. Em todo o ano, os registros chegaram a 270, o que representa um aumento de 6,7% em relação a 2024, quando houve 253 registros. Os dados estão disponíveis no site da Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP).

Já o número de homicídios dolosos teve queda em 2025 pelo terceiro ano consecutivo, de acordo com a SSP. Foram 2.438 casos notificados, uma queda de 3,1% em relação a 2024, quando houve 2.517 registros.

Os latrocínios seguiram a mesma tendência e alcançaram o menor índice desde 2001, início da série histórica. No estado, o número de casos caiu de 166, em 2024, para 129, em 2025, uma redução de 22,2%.

No entanto, na comparação mensal, houve aumento em ambos os crimes. Em dezembro, foram contabilizados 244 casos de homicídios dolosos no estado, seis eventos a mais do que no mesmo mês de 2024.

Nove casos de latrocínio foram registrados em dezembro de 2025, o que representa aumento em relação ao mesmo mês do ano anterior, quando foram registrados seis casos.

Os casos de estupro tiveram queda, com 14.443 registros em 2025 ante 14.579 em todo o ano anterior. Em dezembro, 1.088 casos foram registrados, enquanto no mesmo mês de 2024 foram 1.096 casos.

Roubos

Os roubos em geral chegaram ao menor patamar da série histórica, de acordo com a SSP. Em 2025, foram 161.310 boletins de ocorrência relacionados a crimes dessa natureza, uma queda de 16,7% na comparação com 2024, quando foram contabilizados 193.658 casos. Em dezembro, foram 11.779 ocorrências de roubos, ante 16.163 no mesmo mês de 2024, o que representa uma redução de 27,1%.

Os roubos de veículos seguiram a mesma tendência e, pelo segundo ano consecutivo, apresentaram os menores indicadores da história tanto no acumulado do ano quanto no mês de dezembro. O balanço anual aponta uma queda de 21%, passando de 31.696 para 25.031 casos em 2025. No comparativo mensal, a redução foi de 42,9%, de 3.355 para 1.913 registros.

Os roubos de cargas atingiram o menor número da série, com 3.470 casos registrados ao longo de doze meses. O índice representa uma queda de 26,3% em relação aos 4.711 casos contabilizados em 2024. No último mês, foram 270 ocorrências, 175 a menos do que no ano de 2024.

Os furtos em geral e os furtos de veículos também tiveram queda em 2025. O primeiro passou de 555.821 para 549.973 boletins. Já os furtos de veículos caíram 7%, passando de 93.996 para 87.334 registros. Em dezembro, os furtos em geral somaram 42.670 casos, uma queda de 6,6%, enquanto os furtos de veículos registraram 6.590 ocorrências, redução de 12% em relação ao mesmo mês de 2024.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 3 horas

Justiça condena lojista a 5 anos de reclusão por maus-tratos a cães

Homem confinava os cachorros em subsolo de loja em São Paulo
Geral Há 4 horas

Tubarão-cabeça-chata é provável espécie que atacou garoto em Olinda

Deivison Rocha, de 13 anos, foi enterrado nesta sexta-feira
Geral Há 4 horas

Conciliação sobre greve de ônibus em São Luís termina em impasse

Justiça determinou que 80% da frota volte a circular

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Inmet emite alerta laranja para tempestades no país até sábado

Todas as regiões serão afetadas

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Prefeitura de SP estima público de 16,5 milhões de foliões no carnaval

Estrutura dos blocos de rua será paga com recursos privados

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
19° Sensação
1.9 km/h Vento
90% Umidade
80% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
33° 16°
Segunda
35° 16°
Terça
36° 19°
Quarta
35° 19°
Últimas notícias
Economia Há 2 horas

BC aperta regras de provedores de TI para instituições financeiras
Saúde Há 3 horas

Ministério da Saúde diz que vírus Nipah não ameaça o Brasil
Geral Há 3 horas

Justiça condena lojista a 5 anos de reclusão por maus-tratos a cães
Geral Há 4 horas

Tubarão-cabeça-chata é provável espécie que atacou garoto em Olinda
Geral Há 4 horas

Conciliação sobre greve de ônibus em São Luís termina em impasse

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,00%
Euro
R$ 6,22 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 464,610,88 -0,52%
Ibovespa
181,363,90 pts -0.97%
Mega-Sena
Concurso 2966 (29/01/26)
06
07
09
43
44
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6940 (29/01/26)
24
53
66
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3600 (29/01/26)
03
04
05
06
07
08
09
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2881 (28/01/26)
05
07
10
16
24
25
27
33
47
48
50
60
64
74
79
83
84
85
88
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2918 (28/01/26)
02
08
11
21
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias