Estado de São Paulo registra recorde de feminicídios em 2025

O estado de São Paulo registrou em 2025 o maior número de feminicídios desde o início da série histórica, em 2018. Em todo o ano, os registros chegaram a 270, o que representa um aumento de 6,7% em relação a 2024, quando houve 253 registros. Os dados estão disponíveis no site da Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP).

Já o número de homicídios dolosos teve queda em 2025 pelo terceiro ano consecutivo, de acordo com a SSP. Foram 2.438 casos notificados, uma queda de 3,1% em relação a 2024, quando houve 2.517 registros.

Os latrocínios seguiram a mesma tendência e alcançaram o menor índice desde 2001, início da série histórica. No estado, o número de casos caiu de 166, em 2024, para 129, em 2025, uma redução de 22,2%.

No entanto, na comparação mensal, houve aumento em ambos os crimes. Em dezembro, foram contabilizados 244 casos de homicídios dolosos no estado, seis eventos a mais do que no mesmo mês de 2024.

Nove casos de latrocínio foram registrados em dezembro de 2025, o que representa aumento em relação ao mesmo mês do ano anterior, quando foram registrados seis casos.

Os casos de estupro tiveram queda, com 14.443 registros em 2025 ante 14.579 em todo o ano anterior. Em dezembro, 1.088 casos foram registrados, enquanto no mesmo mês de 2024 foram 1.096 casos.

Roubos

Os roubos em geral chegaram ao menor patamar da série histórica, de acordo com a SSP. Em 2025, foram 161.310 boletins de ocorrência relacionados a crimes dessa natureza, uma queda de 16,7% na comparação com 2024, quando foram contabilizados 193.658 casos. Em dezembro, foram 11.779 ocorrências de roubos, ante 16.163 no mesmo mês de 2024, o que representa uma redução de 27,1%.

Os roubos de veículos seguiram a mesma tendência e, pelo segundo ano consecutivo, apresentaram os menores indicadores da história tanto no acumulado do ano quanto no mês de dezembro. O balanço anual aponta uma queda de 21%, passando de 31.696 para 25.031 casos em 2025. No comparativo mensal, a redução foi de 42,9%, de 3.355 para 1.913 registros.

Os roubos de cargas atingiram o menor número da série, com 3.470 casos registrados ao longo de doze meses. O índice representa uma queda de 26,3% em relação aos 4.711 casos contabilizados em 2024. No último mês, foram 270 ocorrências, 175 a menos do que no ano de 2024.

Os furtos em geral e os furtos de veículos também tiveram queda em 2025. O primeiro passou de 555.821 para 549.973 boletins. Já os furtos de veículos caíram 7%, passando de 93.996 para 87.334 registros. Em dezembro, os furtos em geral somaram 42.670 casos, uma queda de 6,6%, enquanto os furtos de veículos registraram 6.590 ocorrências, redução de 12% em relação ao mesmo mês de 2024.